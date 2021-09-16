От полиции ушла, а от инвестора не уйдет. Глушившую «вражеские голоса» дачу царского генерала Чернова в 2022 году пустят с молотка

По данным «Фонтанки», Смольный предлагал на участке на Октябрьской набережной, 72, разместить части подразделений петербургского главка. Но у федеральных властей оказались на него другие планы. Решением правительственной комиссии «ДОМ.РФ» готовит к продаже эту территорию вместе с 11 сооружениями, включая федеральный памятник — усадьбу Чернова Сосновка. Потенциальному инвестору придется несладко. За годы работы вместилищем сложного стратегического радиотехнического оборудования памятник поистрепался, а бывший пользователь не потрудился его отремонтировать. К тому же местные жители хотят видеть здесь общедоступный парк.

В конце XIX века архитектор Александр фон Гоген построил для генерала Александра Чернова загородный дом в большом сосновом бору на правом берегу реки, который дал местности имя Сосновка. После революции в здании был открыт дом отдыха, в 1930-е годы — располагалась больница.

В 1943 году усадьба была передана Минсвязи СССР, на территории была построена и введена в действие радиостанция РВ-1141 с коротковолновым передатчиком. Радиоцентр и оборудование внутри использовались в том числе для глушения вражеских радиостанций. С тех пор территория усадьбы была закрытой. Правопреемником советского Минсвязи и пользователем объекта в наши дни стало ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС).

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, в 2021 году одобрила продажу имущественного комплекса, включающего усадьбу в 2000 кв. м и участок под ней площадью почти 23 га. По данным Росреестра, надел и несколько сооружений были зарегистрированы в ЕГРН только в конце мая 2021 года. Распоряжением Росимущества они переданы АО «ДОМ.РФ». Госкомпания на протяжении нескольких месяцев занимается подготовкой объектов к реализации.



Как выяснилось сейчас, в Петербурге есть недовольные продажей активов. Например, региональное ГУ МВД давно ищет место для перемещения ряда своих подразделений, разбросанных по городу. По данным «Фонтанки» из двух не связанных между собой источников, за помощью в этом главк обращался к органам городской власти, и среди предложенных вариантов значился участок на Октябрьской набережной, 72. Руководство ГУ МВД пыталось остановить подготовку к торгам и просило передать территорию ему, но получило отказы от федеральных ведомств, говорят знакомые с ситуацией источники «Фонтанки». Также против продажи приусадебной территории выступают местные жители. От их имени депутат Госдумы Михаил Романов отправил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил о содействии пересмотру решения правительственной комиссии и передаче имущественного комплекса городу для обустройства общедоступного парка.

«В той части кругом уплотнительная застройка. Вырубать столько деревьев и строить жилье, как компания «ДОМ.РФ» хочет, — город от этого ничего не получит», — сказал Романов «Фонтанке». Депутат считает, что передача этого объекта городу даст возможность восстановить усадьбу, сделать культурный или образовательный проект под нужды Петербурга.



«Там без города и без изменения генплана невозможно ничего реализовать на сегодняшний день», — констатирует Романов. Это возможно только при условии одобрения проекта застройки на общественных слушаниях. Такой исход, по его мнению, вызовет негативную реакцию граждан.

Кроме этого, инвестору объект культурного значения достанется в весьма плачевном состоянии. В его состав входят три элемента: «Дом жилой», «Гидротехническая система», «Парк». По оценке КГИОП, все они находятся в ненадлежащем состоянии и требуют комплексной реставрации.

По иску комитета в июне 2018 года арбитраж предписал ФГУП «РТРС» выплатить штраф и отреставрировать объект до 1 апреля 2020 года. Предприятие не сделало этого в срок. По информации КГИОП, возбуждено исполнительное производство.

Комитет в 2018 году утвердил охранные обязательства на входящие в состав ансамбля элементы, по которым собственник или иной законный владелец должен будет отреставрировать их до 26 июля 2023 года. «В настоящее время пользователю выданы задания на проведение работ. Проектная документация на рассмотрение в КГИОП не поступала, разрешения на проведение работ КГИОП не выдавал», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.



«ДОМ.РФ» планирует реализовать имущественный комплекс на торгах в 2022 году. Аукцион может быть объявлен во втором квартале. Сейчас ведется подготовка документов. Как сообщили в пресс-службе компании, обязательным условием конкурса будет сохранение объектов культурного наследия и развитие территории с учетом требований № 73-ФЗ .

Эксперты рынка недвижимости отмечают уникальность лота, сопряженную со сложностью редевелопмента территории. Руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев напоминает, что проекты, связанные с реставрацией и приспособлением для современного использования зданий памятников, трудно находят инвесторов в Петербурге. Среди причин этого — высокие и зачастую труднопрогнозируемые затраты, а также сложность эффективного использования таких объектов.

«Новое капитальное строительство в парке невозможно. Поэтому основной доходный потенциал — именно в особняке. Теоретически здание можно было бы приспособить под частный детский сад или школу, возможно, под ресторанно-банкетно-гостиничный комплекс», — считает директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers Анна Сигалова.

