Вода, которая может стать спасением. В Петербурге проходит акция в помощь 13-летнему подростку

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В акции принимает участие петербургский благотворительный фонд «Свет», подопечным которого является Гоша. Почти всю жизнь мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Обнаружили заболевание в раннем детстве. После почти двухлетней терапии наступила ремиссия. Но в январе 2014 года произошёл рецидив. Мальчика снова госпитализировали и провели несколько курсов высокодозной химиотерапии. После петербургские медики провели трансплантацию костного мозга.

Результаты динамического наблюдения после ТКМ позволяли надеяться близким на окончательную победу Гоши над опасным недугом. Но, к сожалению, надежды развеяла весть о втором, а чуть позже и о третьем изолированном рецидиве болезни, который диагностировали в августе 2020 года.



Сейчас Гоша проходит лечение дома, но регулярно наблюдается в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. Стандартная терапия перестала помогать мальчику — на данный момент врачи снова отмечают рецидивирующее течение болезни. Несколько лет назад мальчику хорошо помогла иммунотерапия препаратом «Блинцито». На этот раз есть большая надежда, что организм снова хорошо отзовется на лечение.

«В данной клинической ситуации мы видим существенный ответ на проводимую комбинированную иммуноадоптивную терапию с применением биспецифического активатора Т-клеток (препарат «Блинцито») в сочетании с донорскими лимфоцитами от гаплоидентичного донора (отца). Мы надеемся, что проведение курса терапии поспособствует устранению остаточной болезни и развитию стойкого иммуноадоптивного эффекта «трансплантат против лейкоза». Учитывая временные рамки и длительность проводимой терапии, на данный момент нет возможности получить данный дорогостоящий препарат бесплатно», — говорит лечащий врач Гоши Олеся Панина.

Лекарство очень дорогое — 1 400 000 рублей. У семьи мальчика таких средств нет. Помощь в сборе оказывает БФ «Свет». На данный момент собрано около 500 тысяч рублей. Между тем время не терпит, лечение необходимо провести срочно.

