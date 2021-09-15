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Почти месяц поисков угнанного «Дастера» в Петербурге завершился задержанием владельца машины

Житель Петербурга заявил в полицию, что его машину похитили, а почти месяц спустя сам пошел под уголовное дело. Донос об угоне оказался ложным.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 августа 45-летний инженер обратился в полицию Красносельского района с заявлением об угоне своего Renault Duster 2021 года выпуска стоимостью 1 121 850 рублей. Мужчина сообщил, что машина была похищена от дома 74, корпус 1, по Ленинскому проспекту между 16:00 21 августа и 19:06 22 августа.

В 15 часов 14 сентября у дома 35 по Авангардной улице сотрудники уголовного розыска задержали заявившего об угоне мужчину за заведомо ложный донос. Якобы похищенный «Рено» обнаружили у дома 12 по улице Десантников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Только 306?
Что, даже покушения на страховое мошенничество не было? 159.5 УК РФ даже через 30 не будет?
Лошара😂
kоt-obormot
Понаберут кредитов...
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