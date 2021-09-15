Почти месяц поисков угнанного «Дастера» в Петербурге завершился задержанием владельца машины

Житель Петербурга заявил в полицию, что его машину похитили, а почти месяц спустя сам пошел под уголовное дело. Донос об угоне оказался ложным.



Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 августа 45-летний инженер обратился в полицию Красносельского района с заявлением об угоне своего Renault Duster 2021 года выпуска стоимостью 1 121 850 рублей . Мужчина сообщил, что машина была похищена от дома 74, корпус 1, по Ленинскому проспекту между 16:00 21 августа и 19:06 22 августа.