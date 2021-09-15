Почти месяц поисков угнанного «Дастера» в Петербурге завершился задержанием владельца машины

Житель Петербурга заявил в полицию, что его машину похитили, а почти месяц спустя сам пошел под уголовное дело. Донос об угоне оказался ложным.
Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22 августа 45-летний инженер обратился в полицию Красносельского района с заявлением об угоне своего Renault Duster 2021 года выпуска стоимостью
В 15 часов 14 сентября у дома 35 по Авангардной улице сотрудники уголовного розыска задержали заявившего об угоне мужчину за заведомо ложный донос. Якобы похищенный «Рено» обнаружили у дома 12 по улице Десантников. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.