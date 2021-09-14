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Ремонт дороги ограничит и перекроет Павловское шоссе и «карманы» Краснопутиловской

Дорожный ремонт на месяц изменит схемы движения транспорта в двух районах Петербурга. Водителей потеснят в районе площади Конституции и на пути из Павловска в Коммунар.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 сентября по 22 октября будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по боковым проездам Краснопутиловской улицы от площади Конституции до Кубинской улицы. Перекрывать будут:

  • с 15 по 28 сентября — «карман» по четной стороне от площади Конституции до Кубинской улицы;
  • с 29 сентября по 12 октября — «карман» по нечетной стороне от Кубинской улицы до площади Конституции.
Фото: ГАТИ Петербурга
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С 19 сентября по 14 октября из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать и закрывать проезд по Павловскому шоссе от улицы Александра Матросова до административной границы Петербурга.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Работы на обоих объектах ведет ООО «СК "Орион плюс"».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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