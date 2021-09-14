Фильм о 28 петербургских театрах выложили в Сеть

С 13 сентября документальный фильм «Петербургские театры» бесплатно доступен в Сети, в онлайн-кинотеатре IVI. Об этом написал на личной странице в Facebook художественный руководитель проекта Алексей Герман-мл.



Фильм «Петербургские театры» задуман как подробный путеводитель по культурным точкам Петербурга. Лента рассказывает о 28 театральных коллективах Северной столицы: в первой части картины идет речь о государственных театрах, включая Александринский и Мариинский, Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова и Большой театр кукол. Вторая часть фильма рассказывает о частных театральных инициативах, таких как «Невидимый театр», «Плохой театр», «Pop-up театр», «Театр неНормативной пластики». В «Театрах» отсутствует закадровый текст, о различных театральных площадках «из первых уст» рассказывают их создатели и участники.