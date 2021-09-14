Фильм о 28 петербургских театрах выложили в Сеть

С 13 сентября документальный фильм «Петербургские театры» бесплатно доступен в Сети, в онлайн-кинотеатре IVI. Об этом написал на личной странице в Facebook художественный руководитель проекта Алексей Герман-мл.
Фильм «Петербургские театры» задуман как подробный путеводитель по культурным точкам Петербурга. Лента рассказывает о 28 театральных коллективах Северной столицы: в первой части картины идет речь о государственных театрах, включая Александринский и Мариинский, Большой драматический театр
Сценарий для фильма написала петербургский театральный критик Жанна Зарецкая.