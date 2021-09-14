В Петербурге скоропостижно скончался бывший баскетболист сборной СССР и ленинградского «Спартака», мастер спорта международного класса Андрей Макеев. Он умер в возрасте 69 лет.

Как стало известно «Фонтанке», полгода назад Макеев тяжело переболел коронавирусом, но с тех пор здоровье его не беспокоило.



В составе «Спартака» Макеев стал чемпионом СССР в 1975 году, а в 1976-м выиграл бронзовую медаль Олимпиады.



В середине 2000-х работал тренером в ЖБК «Балтийская звезда». В последнее время состоял в Совете Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

