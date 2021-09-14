Впечатляющий кадр с нефтяного терминала сделал утром 14 сентября фотограф «Фонтанки».
Нева продолжает прибывать, но уже медленно. По данным на 10:45, у Горного института высота воды составляет 137 см. За час уровень вырос на 2 см.
Непогода пришла в Петербург вчера. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. Утро вторника также началось со сломанных деревьев, рухнувших дорожных знаков и вырванной оконной рамы. Комитет по благоустройству ещё вчера закрыл сады и скверы, сегодня парки и часть музеев закрыл Петергоф.