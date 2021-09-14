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Кадр дня: Финский залив хочет проглотить Петербург

Вода в Неве и реках Петербурга продолжает прибывать

Волны высотой несколько метров бьются о набережную на юго-западе Петербурга.

Впечатляющий кадр с нефтяного терминала сделал утром 14 сентября фотограф «Фонтанки».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Нева продолжает прибывать, но уже медленно. По данным на 10:45, у Горного института высота воды составляет 137 см. За час уровень вырос на 2 см.

Непогода пришла в Петербург вчера. После ливня подтопило Московский вокзал, в доме на улице Авиаконструкторов залило электрощиты, деревья падали на машины. Утро вторника также началось со сломанных деревьев, рухнувших дорожных знаков и вырванной оконной рамы. Комитет по благоустройству ещё вчера закрыл сады и скверы, сегодня парки и часть музеев закрыл Петергоф.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (17)

SU LUX INN
фотограф фонтантки лучше бы Работать шел, вместо Того, чтобы "впечатлятляющие кадры" делать!
f0ntan
А где тут набережная, о которой говорят в названии статьи? На фото я не вижу никакой гранитной набережной, а вижу лишь дикий неустроенный берег
265055770
Ужасные 30-этажные коробки, стоящие вплотную друг к другу. Когда же застройщики перестанут уродовать город?
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