Глава ВОЗ: неравный доступ к вакцине от COVID — пятно на коллективной совести

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире — «пятно на коллективной совести». Он вновь призвал мировое сообщество ввести мораторий на бустерную вакцинацию, выступая 13 сентября на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, сообщило ТАСС.



«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, всего в мире использовали более 5,5 миллиарда доз вакцин, но почти 80% из общего числа прививок приходятся на страны с доходами выше средних.