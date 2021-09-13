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Глава ВОЗ: неравный доступ к вакцине от COVID — пятно на коллективной совести

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире — «пятно на коллективной совести». Он вновь призвал мировое сообщество ввести мораторий на бустерную вакцинацию, выступая 13 сентября на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, сообщило ТАСС.

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, всего в мире использовали более 5,5 миллиарда доз вакцин, но почти 80% из общего числа прививок приходятся на страны с доходами выше средних.

«Мы не хотим, чтобы бустерные дозы применялись в отношении здоровых людей, когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины», — добавил он.

Глава ВОЗ отметил, что к концу сентября вакцинация должна охватить не менее 10% населения во всех странах мира. К концу 2021 года прививку должны сделать не менее 40% людей, а к середине 2022-го — по меньшей мере 70%.

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Комментарии (2)

vader
Главное сейчас - сбыть те 800 тысяч доз Астра-Зенеки, которую запретили в Великобритании.
nuga
это одержимость
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