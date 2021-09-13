Всё больше сообщений о редких грибах в Петербурге и Ленинградской области стало появляться в соцсетях. Некоторые из них более-менее знакомы грибникам, хотя не все их собирают, но есть и кандидаты на сенсацию.



Художник Александр Вязьменский в группе «Грибы и грибники СПб» 13 сентября рассказывает, что нашёл под Выборгом крайне редкий у нас гриб мацутакэ из рода «Рядовка», считающийся деликатесом в США и Японии. «У нас нашёл впервые за свою долгую грибную жизнь. До этого знаю о единственной находке, тоже в Выборгском районе», — пишет Александр. По его словам, мацутакэ похож на рядовку обутую, которую можно найти у нас, но она отличается более контрастной окраской.

