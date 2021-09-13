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Художник объявил об уникальной находке под Выборгом — деликатесном мацутакэ

Петербургские грибники меняют рацион

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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Всё больше сообщений о редких грибах в Петербурге и Ленинградской области стало появляться в соцсетях. Некоторые из них более-менее знакомы грибникам, хотя не все их собирают, но есть и кандидаты на сенсацию.

Художник Александр Вязьменский в группе «Грибы и грибники СПб» 13 сентября рассказывает, что нашёл под Выборгом крайне редкий у нас гриб мацутакэ из рода «Рядовка», считающийся деликатесом в США и Японии. «У нас нашёл впервые за свою долгую грибную жизнь. До этого знаю о единственной находке, тоже в Выборгском районе», — пишет Александр. По его словам, мацутакэ похож на рядовку обутую, которую можно найти у нас, но она отличается более контрастной окраской.

Мацутакэ переводится с японского как «сосновый гриб». Известно, что он произрастает в Азии, Северной Америке, России, а также в Финляндии и Швеции.

Ещё один необычный гриб, знакомый далеко не каждому, — вороночник трубковидный, он же серая или чёрная лисичка. «Из собранного часть просушили, часть поджарили. Очень ароматный и вкусный гриб оказался!» — делятся грибники.

Ежовик пёстрый считается условно съедобным грибом, но некоторые готовят и его.

Многие в этом году начали собирать грибы колпачки и козлята (козляки) из рода «Маслёнок».

Сотрудники «Фонтанки» тоже ходят за грибами. В специальном репортаже можно ознакомиться с нашими находками, среди которых есть «сатанинский» гриб весом 666 граммов.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (4)

Maik5
Ежовик мы называем ёжик. Нормальные грибы.
Abu-Denis
Неурожай был в эту субботу такой, что мы с горя и козлятам кланялись.
Silver867
На какую-то поганку больше похоже, чем на мацутакэ.
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