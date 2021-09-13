Всё больше сообщений о редких грибах в Петербурге и Ленинградской области стало появляться в соцсетях. Некоторые из них более-менее знакомы грибникам, хотя не все их собирают, но есть и кандидаты на сенсацию.
Художник Александр Вязьменский в группе «Грибы и грибники СПб» 13 сентября рассказывает, что нашёл под Выборгом крайне редкий у нас гриб мацутакэ из рода «Рядовка», считающийся деликатесом в США и Японии. «У нас нашёл впервые за свою долгую грибную жизнь. До этого знаю о единственной находке, тоже в Выборгском районе», — пишет Александр. По его словам, мацутакэ похож на рядовку обутую, которую можно найти у нас, но она отличается более контрастной окраской.
Мацутакэ переводится с японского как «сосновый гриб». Известно, что он произрастает в Азии, Северной Америке, России, а также в Финляндии и Швеции.
Ещё один необычный гриб, знакомый далеко не каждому, — вороночник трубковидный, он же серая или чёрная лисичка. «Из собранного часть просушили, часть поджарили. Очень ароматный и вкусный гриб оказался!» — делятся грибники.
Ежовик пёстрый считается условно съедобным грибом, но некоторые готовят и его.
Многие в этом году начали собирать грибы колпачки и козлята (козляки) из рода «Маслёнок».
Сотрудники «Фонтанки» тоже ходят за грибами. В специальном репортаже можно ознакомиться с нашими находками, среди которых есть «сатанинский» гриб весом 666 граммов.