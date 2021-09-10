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Летящий КАМАЗ впечатался в ползущий КАМАЗ в Татарстане. Камера сняла, как из груды обломков вышел человек

Груженый КАМАЗ разбился о еле двигавшийся самосвал на Альметьевском тракте

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-44440544_2560356" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мензелинск онлайн»</a>
Скриншот видео из группы «Мензелинск онлайн»
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Два груженых самосвала столкнулись 10 сентября на трассе в Татарстане. Одному буквально разворотило кабину, но водитель на удивление выжил. Местные автомобилисты предположили, что причиной аварии стала манера водителей «проползать» весовой контроль, чтобы избежать штрафов.

Как сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на ГИБДД, на Альметьевском тракте в Тукаевском районе республики, недалеко от поворота на Нижнекамск, 26-летний водитель самосвала КАМАЗ врезался в другой самосвал КАМАЗ под управлением 56-летнего мужчины, медленно ехавший перед ним. На записи с камеры видно, как в правом ряду трассы еле-еле движутся два большегруза и в задний врезается идущий со скоростью потока самосвал. В последний момент его водитель пытается вывернуть, но не успевает. От удара кабину грузовика буквально разносит, а из кузова вперед вылетает груз, заваливая обломки и дорогу.

Когда облако пыли рассеивается, видно, как со стороны обломков кабины, отряхиваясь, выходит человек, вероятно, водитель. По данным «Челнинских известий», его в результате доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Начальник отделения ГИБДД Тукаевского района рассказал изданию Chelny-biz.ru, что водитель врезавшегося КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию, а второй водитель умышленно двигался по трассе со скоростью менее 5 км/ч в нарушение ПДД, чтобы избежать административного штрафа. Как отмечают автомобилисты в соцсетях, водители грузовиков делают так, чтобы обмануть весовой контроль.

«Электронные мозги весов не считывают массу машины при движении 5–10 км/ч. Вот и ползут так с перегрузом, что бы на штраф не нарваться», — пишет в группе «Интересная Казань» участник Ильнар.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-44440544_2560356" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мензелинск онлайн»</a>
Скриншот видео из группы «Мензелинск онлайн»

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