Два груженых самосвала столкнулись 10 сентября на трассе в Татарстане. Одному буквально разворотило кабину, но водитель на удивление выжил. Местные автомобилисты предположили, что причиной аварии стала манера водителей «проползать» весовой контроль, чтобы избежать штрафов.



Как сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на ГИБДД, на Альметьевском тракте в Тукаевском районе республики, недалеко от поворота на Нижнекамск, 26-летний водитель самосвала КАМАЗ врезался в другой самосвал КАМАЗ под управлением 56-летнего мужчины, медленно ехавший перед ним. На записи с камеры видно, как в правом ряду трассы еле-еле движутся два большегруза и в задний врезается идущий со скоростью потока самосвал. В последний момент его водитель пытается вывернуть, но не успевает. От удара кабину грузовика буквально разносит, а из кузова вперед вылетает груз, заваливая обломки и дорогу.