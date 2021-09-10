Обидеть художника — легко, но дорого. Покрас Лампас требует от бизнеса 2,4 млн рублей за незаконное использование его работ

Петербургский художник Покрас Лампас впервые в роли индивидуального предпринимателя обратился в суд, чтобы пресечь незаконное использование своих произведений. Ими без спроса украсили интерьер подмосковного компьютерного клуба и контрафактные коврики.



Как следует из электронной картотеки арбитражных дел, на днях столичный арбитраж принял от художника два иска. Первый подан к компании «БСГ Плюс», управляющей сетью компьютерных клубов. На стенах одного из них в Зеленограде без разрешения нанесены произведения истца. За это, демонстрацию работ на фото и видео, к тому же с удаленной информацией об авторском праве, и за моральный ущерб художник потребовал общую сумму 2 млн рублей.