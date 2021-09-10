Обидеть художника — легко, но дорого. Покрас Лампас требует от бизнеса 2,4 млн рублей за незаконное использование его работ

Петербургский художник Покрас Лампас впервые в роли индивидуального предпринимателя обратился в суд, чтобы пресечь незаконное использование своих произведений. Ими без спроса украсили интерьер подмосковного компьютерного клуба и контрафактные коврики.
Как следует из электронной картотеки арбитражных дел, на днях столичный арбитраж принял от художника два иска. Первый подан к компании «БСГ Плюс», управляющей сетью компьютерных клубов. На стенах одного из них в Зеленограде без разрешения нанесены произведения истца. За это, демонстрацию работ на фото и видео, к тому же с удаленной информацией об авторском праве, и за моральный ущерб художник потребовал общую сумму 2 млн рублей.
Второй иск он подал к производителю ковров «Надежный поставщик», который незаконно производил коврики с изображениями произведений, размещал их фото и торговал контрафактом на крупнейшем российском маркетплейсе. Покрас Лампас оценил ущерб на общую сумму 400 тыс. рублей.
Художник впервые отстаивает свои права в суде как индивидуальный предприниматель. В мае 2021 года он зарегистрировал в Петербурге компанию «Студия Покраса Лампаса», которая, судя по виду деятельности, будет заниматься оптовой торговлей. Она пока не поучаствовала ни в одном судебном деле.