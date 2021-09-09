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В Петербурге задержали подозреваемого, похоронившего женщину в подвале дома на Лиговском

По делу об убийстве 26-летней петербурженки, чьи останки нашли в подвале на Лиговском, задержан мужчина

Следственный комитет Петербурга меньше чем за сутки нашёл того, кто, возможно, последним видел 26-летнюю женщину, пропавшую больше года назад. Ее тело нашли жилищники под горой из земли и полиэтилена в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, задержанный — 47-летний ранее судимый местный житель. По предварительной информации, он уверяет следствие, что петербурженку не убивал, а она скончалась от передозировки в том же августе 2020 года. Он якобы испугавшись, вынес тело и закопал в ближайшем подвале.

«Фонтанка» писала, что останки женщины, о пропаже которой родные заявили 2 августа прошлого года, нашли в ходе обследования забитого строительным мусором подвала сотрудники ЖКС. Так как тело было частично скелетированным сначала точно не могли определить возраст погибшей. Были даже предположения, что это девушка-подросток. СК возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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Комментарии (1)

Мillemelle
так загадить подвал мусором, а жк куда смотрели.
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