Мы сидим, а денежки идут. Уголовное дело об ароматах прошлого обрастает миллиардами

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Саяпин Поделиться Поделиться







Решение о взыскании 268 млн рублей с петербургского ООО «Прогресс Энергетика» в рамках контракта на 4 млрд Арбитражный суд Москвы опубликовал 25 августа. Месяцем ранее вступило в законную силу решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о мировом соглашении между «Прогресс-Энергетикой» и эстонской Kinex Bunkering OU по спору стоимостью в $6,8 млн — в рублях это где-то полмиллиарда. Такова параллельная реальность компании, руководителя и совладелицу которой Ольгу Лизон в конце прошлого года обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов (статья 226.1 УК РФ).



В следственном управлении питерского ГУ МВД полагают, что Ольга Лизон и петербуржец Юрий Барышников экспортировали в Эстонию через «Прогресс Энергетику» почти 52 тысяч тонн топочного мазута стоимостью в 1,1 млрд рублей, задекларировав его как «прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки…». Следствие видит в этом контрабанду стратегически важных ресурсов и обман государства на 160 млн.

6 сентября в управлении информации и общественных связей ГУ МВД автору статьи сообщили: Лизон находится под домашним арестом, Барышников — в следственном изоляторе, расследование уголовного дела продолжается. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемых полагают, что в период, когда проходили заинтересовавшие следствие поставки, законодательство позволяло экспорт мазута как ароматических масел со сниженной пошлиной.

В уголовном преследовании «Прогресс Энергетики» за последний год мало что изменилось — во всяком случае процессуально. Зато события в параллельной реальности — в московском и петербургском арбитражах — показали масштаб и, наверное, причины, из-за которых правоохранителям не очень-то легко реализовать свои претензии. Стоимость только попавших в публичные конфликты контрактов «Прогресс Энергетики» за минувший год приближается к 5 млрд рублей. Выручку компании за 2019 год СПАРК оценил в 16 млрд рублей.



Простое сравнение: выручка попавшего в топ-10 стивидоров Большого порта Санкт-Петербург за 2020 год и также специализирующегося на торговле нефтепродуктами ЗАО «Интерферрум-Металл» составила в 2020 году 906 млн рублей. Выручка ООО «Дельтасервис» — основного держателя контрактов бизнес-группы, в которую входит ЗАО, — 1,6 млрд. Как говорится, почувствуйте разницу — она на порядок.

Если кратко:

— За недоплаченные нефтепродукты по контракту 2019 года с московским ООО «Альвари-Рус» на 1 млрд рублей суд наказал «Прогресс Энергетику» на 100 млн;

— За недостаточно продуктивную перевалку нефтепродуктов ростовского ООО «ДонТерминал» в Азовском морском порту — обязались обрабатывать не менее 40 000 тонн в месяц и ежемесячно получать за это по $600 000 , но не смогли — суд наказал компанию на 70 млн;

— «Прогресс Энергетика» взыскала с эстонской Kinex Bunkering OU $6,8 млн после того, как признала долг в почти в полмиллиона долларов. Это случилось уже после того, как Ольга Лизон и Юрий Барышников оказались под следствием, что, судя по отсутствию дальнейших взаимных претензий сторон, не помешало им исполнить свои обязательства;



— За неполноценную оплату топлива московского «Скандойл М» по контракту на 4 млрд рублей от 2018 года суд взыскал с «Прогресс Энергетики» 268 млн — решение, правда, не вступило пока в законную силу.

Контракт со «Скандойлом» исполнялся с ноября 2018-го по июль 2020-го — кстати, захватив период, которым заинтересовалось следствие. Не исключено, что именно нефтепродукты «Скандойла» и привели к уголовному делу, если «Прогресс Энергетика» перепродала их за границу. В доступных автору статьи материалах уголовного дела об этом ничего не сказано, в опубликованных материалах московского арбитража — тоже. Однако в мотивировочной части судебного решения содержится ссылка на приобщенный к материалам дела ответ на запрос из Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В отличие от остальных, это судебное решение не вступило пока в законную силу.

Кажется, правоохранители набрели на крупного (в масштабах региона) оптового торговца нефтепродуктами, который до сих пор умело держался в тени. Ранее компания вообще не попадала в медийное пространство, равно как и её владельцы, про которых мы узнали только после их ареста в конце прошлого года.



Кстати, участники бизнес-сообщества с самого начала усомнились в перспективности предъявленных «Прогресс Энергетике» обвинений. Координатор от бизнес-сообщества комиссии по совершенствованию таможенного администрирования и информационных технологий Экспертно-консультативного совета ФТС России Юрий Ковалев говорит:

«Всякий раз при возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров таможенники встают на очень зыбкую почву. Статья 226.1 немного странно построена — она не предполагает нанесение ущерба. Сам факт недостоверного декларирования товара, включенного в перечень стратегически важных, — повод для возбуждения. Но умысел в таких делах доказать крайне сложно, отчего они часто разваливаются…»

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

Справка:

По данным СПАРК, ООО «Прогресс Энергетика» зарегистрировано в Петербурге в ноябре 2016 года. С ноября 2018-го доли компании равноценно распределены между занимающей пост генерального директора Ольгой Лизон и предпринимателем из Краснодарского края Артемом Нагорным.



С мая 2020 года компания участвует в 15 арбитражных процессах, 7 из которых касаются взаимоотношений с контрагентами по торговле топливом.

