Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 сентября, после полуночи 6 сентября в круглосуточный супермаркет на Комендантском, 33, пришел мужчина в пиджаке и с бородкой. Он невозмутимо набрал с полок товаров, среди которых был крем для бритья, и попытался выйти. Но был остановлен сотрудниками охраны. До приезда полиции, как видно на записях с камер, он успел потолкаться с чоповцами и даже, по данным ГУ, распылил в них газ из баллончика.

Как выяснилось, всего мужчина успел набрать в пакет товаров на сумму 16 801 рубль.

Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он также причастен к краже в магазине 1 сентября по адресу: Комендантский проспект, 64–1. Там он оперировал предметом, похожим на нож.



По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

