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Интеллигентного «несуна» в пиджаке задержали за кражу крема для бритья на севере Петербурга. Ссора с охраной попала на видео

Серийного похитителя товаров из магазинов задержали на Комендантском проспекте

Невозмутимое лицо и пиджак не смогли стать пропуском к бесплатным товарам в супермаркете на Комендантском. Охрана поймала серийного «несуна».

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 8 сентября, после полуночи 6 сентября в круглосуточный супермаркет на Комендантском, 33, пришел мужчина в пиджаке и с бородкой. Он невозмутимо набрал с полок товаров, среди которых был крем для бритья, и попытался выйти. Но был остановлен сотрудниками охраны. До приезда полиции, как видно на записях с камер, он успел потолкаться с чоповцами и даже, по данным ГУ, распылил в них газ из баллончика.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как выяснилось, всего мужчина успел набрать в пакет товаров на сумму 16 801 рубль.

Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он также причастен к краже в магазине 1 сентября по адресу: Комендантский проспект, 64–1. Там он оперировал предметом, похожим на нож.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Комментарии (2)

VVM1962
Ему можно, пророк Мухамед разрешил.
daisychain
Ну так вы уж как-то определитесь с квалификацией - можно ли оъране таких останавливать или нельзя. А то как бабушка прет несколько упаковок масла и ее останавливают - так "превышение полномочий, незаконное лишение свободы, причинение боли путем хватания за руки, сатрапы-душегубы-фашисты". А как интеллигент с бородкой - так успешное задержание несуна.
Или чтобы безнаказанно красть, нужно обязательно быть бабушкой?
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