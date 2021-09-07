7 сентября петербургский Благотворительный фонд в поддержку паралимпийского спорта «Точка Опоры» отмечает день рождения — ему исполнилось 11 лет. Для команды фонда в этом году самым лучшим подарком стали олимпийские медали, завоёванные петербургскими спортсменами, которых поддерживает «Точка Опоры».

Фонд «Точка Опоры» — негосударственная благотворительная организация, учрежденная в Санкт-Петербурге с целью содействия развитию адаптивного спорта и формированию уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Фонд оказывает оперативную адресную помощь спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделения средств из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплату выездов на соревнования, поддерживает соревнования и занимается популяризацией паралимпийского спорта, реализацией образовательных и социально-культурных проектов.



За 11 лет работы фонд поддержал свыше 30 видов спорта, 530 спортсменов, 60 соревнований. В общей сложности была оказана помощь паралимпийцам Санкт-Петербурга на сумму более 27 миллионов рублей.

Фото: Предоставлено БФ «Точка Опоры» Фото: Предоставлено БФ «Точка Опоры» Поделиться Поделиться







В марте 2020 года фонд запустил YouTube-канал «Вдох Вдох». И, хотя его герои — спортсмены с инвалидностью, он не об инвалидах, а о сильных людях, которые дошли до границы человеческих возможностей, переступили черту и вышли на новый уровень. Сейчас на канале уже 17 серий, в каждой из которой — рассказ о виде адаптивного спорта, а ещё — нескончаемый заряд мотивации.

В декабре прошлого года «Вдох Вдох» стал финалистом престижной премии «Рунет» за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет в номинации «Здоровье и отдых». А чуть раньше — в ноябре 2020-го — сайт фонда занял первое место в номинации «Спорт равных возможностей» ХI Всероссийского Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир Равных Возможностей». На сайте собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых с контактами тренеров.



Героиня десятого выпуска Вдох Вдох Алла Смелова. Фото: Мария Агеева Герой первого выпуска Вдох Вдох Сергей Александров. Фото: Андрей Луконин Поделиться Поделиться







Также в 2020 году Фонд «Точка Опоры» вошёл в топ-20 конкурса ОБЪЕКТИВная благотворительность в номинации «Преодоление» с фотографией «Человек, который победил» Сергея Александрова, единственного в России горнолыжника, выступающего на протезах, участника Паралимпиады-2018, первого героя проекта «Вдох Вдох».

В январе 2021-го «Точка Опоры» в десятый раз стала «Лучшим партнером года» Спортивной Федерации Спорта Инвалидов и Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Лучший подарок на день рождения в этом году — медали петербуржцев на Паралимпиаде-2020, говорят в фонде. 3 золота, 2 серебра и 8 бронзовых медалей. В основном составе паралимпийской делегации приняли участие 19 спортсменов от Санкт-Петербурга, пяти из них оказывал поддержку Фонд «Точка Опоры».

«Точка Опоры» благодарит партнёров и друзей, которые находят возможность поддержать деятельность фонда и в непростое время», — поблагодарили в фонде, отметив, что стремятся развивать новые нестандартные формы взаимовыгодного сотрудничества НКО и благотворителей.

