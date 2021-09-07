Фото: Оперативная съемка Поделиться Поделиться







Во многих голливудских детективах присутствует штамп: после яркого ареста напарники возвращаются в полицейский участок, где им стоя аплодируют все коллеги. Примерно такое же происходило сегодня, 7 сентября, когда двое оперов Управления экономической безопасности Петербурга пришли в свои кабинеты.

Две недели они гонялись за одним одаренным персонажем, и, несмотря на формальную ничтожность происшествия, охота на осквернителя далась им тяжелее, чем вынос каких-то там обнальщиков с их миллионами-миллиардами.



Тревогу по подразделению объявили еще днем 25 августа. Тогда руководству управления прилетело во всех отношениях вызывающее видео: неустановленный злоумышленник безапелляционно оскорбил действием стены исторического здания на улице Чайковского, 30.



«Фонтанка.ру»

Ладно это особняк князя Кочубея, так там ведь расположена еще и самая влиятельная служба Петербурга. Пусть бы оппозиционеры банку с краской швырнули в стену, но вот чтобы так унизительно… Журналист точно не знает, произносилось ли в высоких кабинетах слово «репутация», но пафос команд родился именно отсюда.

Председателя КГИОП Сергея Макарова, в чьей подследственности находится охрана памятников, привлекать не стали, но на беспощадный поиск бросили лучших. Повезло «строительному» отделу. Забег начался с камер видеонаблюдения. Техника выхватила лицо, лицо сверили с базами данных, и наглец «выстрелил».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Оказалось, что он вмонтирован в систему Центра «Э» как неонацист.

Действительно, в заголовке его странички в сетях есть про «зигани».

В этом месте родилась соответствующая версия. Другое дело, отчего же «экстремист» выбрал экономику. По логике он должен был все исполнить у «эшников», на Рузовской улице. Но не это была главная проблема.



Молодой человек жил по сценарию пьесы «На дне». Телефон за неуплату отключен, скитался по пивным, спал, где сможет. Это фартовый бизнесмен при трех мобилах и джипе сопровождения — как на ладони, а этого вычислить потруднее, чем киллера.

Его физиономию вставили в базу опознавания лиц метрополитена, но она не срабатывала. Все хитрее — каждый день он пил удивительные жидкости, и лицо его менялось в зависимости от химической формулы употребляемого. Чуть позже узнали, что, например, на следующий день после акции он жахнул пару стаканов корвалола.

За истекший период, работая личным сыском, сотрудники узнали для себя много нового из жизни молодежных субкультур. Они посетили с десяток кальянных, познакомились с ассортиментом сосисочных. Нулевой результат толкнул их на вербовку очень колоритных личностей ночного города. Те так и не поняли, с кем общаются, но сообщили, что фигурант пользуется только таксофонами. Кстати, наличие этих аппаратов на улицах тоже явилось откровением для догоняющих.



— Зато мы теперь знаем, что до сих пор таксофоны работают на Кирочной, 19, Кирочной, 22, Невском, 66, и, что особо приятно, на Марата, 4, — заученно ответил мой собеседник.

Наконец сработала засада на Марата.



«Фонтанка.ру»

Прошу обратить внимание на изысканную речь сотрудника при встрече с искомым. Тут два варианта: либо он закончил Пажеский корпус, либо защитился вежливостью, чтобы не загрызть за все их мучения прямо на месте. Но плохо вы знаете новое московское руководство главка.

Следующий этап квеста заключался в том, чтобы снять на видео его извинения.

Первые дубли пошли прахом. Требовалось же не мычание, а покаянный текст. Не то чтобы пугачевский, мол, прости народ православный, но хоть что-то цивилизованное. Пришлось не только написать обращение, но еще и распечатать слова предельно могучим шрифтом. Чтобы на расстоянии читал краешком глаза.

Съемки шли нервно, начальник отдела в роли режиссера то и дело обхватывал голову: «Стоп, брак!», «Переснять!», «Я больше так не могу!». Но сдюжили же.



«Фонтанка.ру»

Радуют необычные для такого персонажа прилагательные про «необдуманный и спонтанный поступок».

И вот составили на жителя Новгорода административный протокол. «Мы готовы и штраф за него заплатить», — успокаивал себя оперативник.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

