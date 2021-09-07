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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании пенсионерки, после которого та скончалась

В Петербурге раскрыли жестокое изнасилование женщины, случившееся четыре года назад у молодежного клуба в 3-м Рабфаковском переулке.

Тогда умирающую полураздетую пенсионерку нашли прохожие. Врачи пытались её спасти, но не смогли.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, накануне у дома 13/2 по проспекту Косыгина опергруппа задержала 40-летнего петербуржца с насыщенным уголовным прошлым. У следователей есть все основания полагать, что в октябре 2017 года он изнасиловал и избил 67-летнюю женщину. Её нашли полуобнаженной напротив дома в 3-м Рабфаковском переулке, где она жила. Врачи диагностировали у нее травмы головы, живота и половых органов, а полиция на месте, где ее нашли, обнаружила следы крови на асфальте и стене дома. Спустя неделю пострадавшая умерла в больнице.

С 2000 года задержанный скитался по колониям. Судили его за наркотики, грабежи, угрозу убийством и незаконное пересечение границы РФ в компании.

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Комментарии (26)

Laska77
с 2000 по колониям, петербуржец?! , "незаконное пересечение границы РФ в компании.", кто таким вАще дает вид на жительство в РФ? на рудники, чтоб каждый день молил о смерти, зверь отмороженный.
Dpa
Страшно уже даже приезжать в Питер-домой, и вообще в Россию, не чувствуешь себя в безопасности. Что не новость то ужас.
126745288
лоб зеленкой и в канаву.
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