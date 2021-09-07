В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании пенсионерки, после которого та скончалась

Тогда умирающую полураздетую пенсионерку нашли прохожие. Врачи пытались её спасти, но не смогли.
Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, накануне у дома 13/2 по проспекту Косыгина опергруппа задержала 40-летнего петербуржца с насыщенным уголовным прошлым. У следователей есть все основания полагать, что в октябре 2017 года он изнасиловал и избил 67-летнюю женщину. Её нашли полуобнаженной напротив дома в 3-м Рабфаковском переулке, где она жила. Врачи диагностировали у нее травмы головы, живота и половых органов, а полиция на месте, где ее нашли, обнаружила следы крови на асфальте и стене дома. Спустя неделю пострадавшая умерла в больнице.
С 2000 года задержанный скитался по колониям. Судили его за наркотики, грабежи, угрозу убийством и незаконное пересечение границы РФ в компании.