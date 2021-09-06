На фасадах трех домов на улице Марата в Петербурге 6 сентября развесили списки с фамилиями тех, кто погиб там в годы блокады. Мероприятие проводила инициативная группа «Комитет 8 сентября».



Событие состоялось в преддверии поминальных чтений имен умерших в блокаду. Позднее, 8 сентября, фамилии ленинградцев зачитают на 115 площадках. Помимо этого, впервые будет объявлена общегородская минута молчания.