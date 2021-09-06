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На трех домах улицы Марата в Петербурге развесили списки умерших там в блокадные годы

На фасадах трех домов на улице Марата в Петербурге 6 сентября развесили списки с фамилиями тех, кто погиб там в годы блокады. Мероприятие проводила инициативная группа «Комитет 8 сентября».

Событие состоялось в преддверии поминальных чтений имен умерших в блокаду. Позднее, 8 сентября, фамилии ленинградцев зачитают на 115 площадках. Помимо этого, впервые будет объявлена общегородская минута молчания.

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Инициативная группа «Комитет 8 сентября» уже четвертый год проводит подобные мероприятия в Петербурге. За три года проведения акции было названо 60 127 имен погибших из 850 тысяч известных.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня, до 27 января 1944 года.

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