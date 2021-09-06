Лизинг взбодрился. Драйвером рынка остается грузовой и легковой автотранспорт

— В нашей компании объем нового бизнеса вырос на 59% по сравнению с результатами первого полугодия 2020 года и составил 14 млрд рублей, — рассказывает Дмитрий Албегов, руководитель группы оборудования компании «Интерлизинг» . — Мы видим активный рост в большинстве сегментов. В целом по рынку можно сказать, что на это повлиял ряд факторов. Во-первых, был отложенный спрос с 2020 года, когда многие компании не имели возможности приобретать технику или просто отложили покупки до этого года.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем нового бизнеса российских лизинговых компаний за 1-е полугодие вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 945 млрд рублей. Лидеры рынка говорят о том, что тенденция к росту наметилась практически у всех компаний.

— В прошлом году пандемия помешала многим компаниям из реального сектора экономики переоснащать производство, — говорит Андрей Бугров , — сегодня же большинство производителей загружено заказами на ближайшие год-два, рынки стали более контролируемыми, долгосрочное планирование снова обрело смысл — в прошлом году кто-то работал на свой страх и риск, кто-то придерживался всех ограничений. В этом году работают все, кто сохранил бизнес до этого года, наращивают объемы производства, а для этого необходимы новые активы.

По словам Андрея Бугрова , лидером, безусловно, является автотранспорт — на него приходится 59% объема нового бизнеса, далее идет строительная и дорожно-строительная техника — 18%, а оставшаяся доля — это сельскохозяйственная техника, машиностроительное, складское оборудование и прочее имущество.

— По сравнению с первым полугодием 2020 года за последние шесть месяцев объем нового бизнеса у нас прирос на 56%, — сообщил руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг» Андрей Бугров . — В целом стоимость переданного лизингового имущества превысила 41,6 млрд рублей без НДС. Мы заключили 12,5 тыс. договоров, что на 33,4% больше, чем в прошлом полугодии.

— Мы видим восстановление показателей рынка лизинга в рамках действующей нормативной базы, — резюмировал председатель подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП «Лизинговый союз» Евгений Царев . — Системные дефолты отсутствовали в любой период кризиса, так что пандемия показала, что это достаточно устойчивый финансовый инструмент.

Андрей Бугров подтвердил, что сейчас более 60% сделок проходит через электронный документооборот, налажен обмен информацией через мобильные приложения. И такие сервисы также стимулируют спрос.

Дмитрий Албегов отметил, что лизинг стал за последние два года гораздо более доступным, так как раньше все сделки заключались в присутствии клиента или его представителя, а сейчас абсолютное большинство сделок совершается онлайн — документы получаются дистанционно от клиента, сделка одобряется и заключается посредством электронного документооборота.

При этом он не исключает, что во втором полугодии росту рынка может помешать ряд факторов. В том числе потому, что есть дефицит некоторых видов транспорта и оборудования, связанный с сокращением производства вследствие пандемии. Однако Андрей Бугров говорит о том, что «Балтийский лизинг» и отрасль в целом планомерный рост продолжат.

В плюс играют также программы, которые запускает сама копания «СТТ», а также поддержка со стороны производителей. «Доля продаж в лизинг выросла за последний год на 2 процентных пункта, а с учетом роста спроса на автотранспорт в целом прибавка получилась значительная», — добавил он.

— Мы реализуем коммерческую технику ГАЗ, и лизинг здесь — одна из основных технологий продаж, — рассказывает Михаил Бахтарин , директор по маркетингу и развитию продаж компании «Современные транспортные технологии» — эксклюзивного дистрибьютора «Группы ГАЗ» . — В 2016 году у нас 32% автомобилей продавалось в лизинг, сейчас — 55%, а во время действия госпрограмм доля лизинга вырастает до 65%. Мы видим, что грамотность клиентов повышается — этот инструмент переходит в разряд стандартных, люди привыкают и более активно им пользуются.

В лизинговой сделке три стороны — лизингодатель, производитель техники или автотранспорта и лизингополучатель. И у каждого из них свой взгляд на рынок лизинга.

— Не только мы, но и они к нам присматривались, — отметил Сергей Цыбуков . — Это иллюзия, что как только ты захочешь взять лизинг, тебе сразу предложат эксклюзивные условия. Но в лизинговой компании были впечатлены тем, как мы отнеслись к выбору модели, просчитали экономику, вопросы обслуживания, и в итоге мы получили фантастическое предложение.

Он рассказал про кейс, когда компании потребовалось одномоментно закупить большое количество разного автотранспорта, а опыта в работе с лизинговыми компаниями в этой сфере не было. На первом этапе с помощью дилера был определен набор лизинговых компаний и банков, которые могли бы стать партнерами. Но многие банки и лизинговые компании ограничивают выбор машин определенными моделями, поэтому сразу от них пришлось отказаться, дальше отсев продолжился по другим факторам и был выбран один из крупных игроков рынка.

— Здесь важны опыт, доверие, долгосрочные связи, как правило, в этом вопросе все очень консервативны, — отмечает Сергей Цыбуков . — Но иногда надо выходить на новые рынки и говорить с новыми партнерами.

Вице-президент совета Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Сергей Цыбуков рассказал, что промышленники имеют давние связи с лизинговыми компаниями, которые, как правило, находятся в связке с производителями специфического оборудования.

— В этом году возросло количество допуслуг — это и шинный сервис, и страховки — как обязательные ОСАГО и КАСКО, так и «пост-КАСКО», которое интересно после того, как имущество выходит из лизинга, — рассказал Андрей Бугров . — Очень интересная услуга — трейд-ин, которая дает возможность клиенту по максимуму использовать возможности лизинговой компании.

По его словам, на рынке сейчас достаточно острая конкуренция, а компании, которые пользуются лизингом, хорошо все просчитывают, поэтому важно соблюсти баланс, чтобы и лизинговая компания могла заработать, и клиенту хватило текущей прибыли, чтобы расплатиться. А в привлечении клиентов большую роль играет сервис.

— Нам важно предоставить клиенту максимальное разнообразие, чтобы он не искал на рынке, где взять оборудование, где — автомобиль, а где недвижимость, — пояснил Андрей Бугров .

Сергей Цыбуков подчеркнул, что лизинг — это непростой, многосторонний инструмент, который нужно анализировать, нужно создавать консорциумы, торговаться, чтобы получился комплексный продукт, где несколько сторон выигрывают.

По словам Дмитрия Албегова, именно дополнительные услуги и бонусы — это те инструменты, которые позволяют увеличивать количество продаж и расширять круг клиентов.



— Мы стремимся идти к клиенту, сокращать его затраты на администрирование лизинга, например, мы расширили программы, где мы готовы финансировать клиента по суперсокращенному пакету документов, — пояснил он. — Также мы стремимся предлагать совместные программы с поставщиками спецтехники, легковой и грузовой техники, и клиент, приходя к поставщику, может получить и лизинг, и продажу, и постпродажное обслуживание в одном месте.



Андрей Бугров также подчеркнул важность ориентирования рынка на комфорт клиента, которому нужно максимально эффективно тратить ресурсы на профильные задачи его бизнеса. То есть клиента нужно избавить от необходимости обеспечить своевременное ТО, шиномонтаж, и даже парковочные места и мойки. Такой подход возможен в рамках операционной аренды, которая на рынке развивается весьма активно.



— Финансовый лизинг трансформируется в полносервисный, поскольку мы понимаем, что клиенту важно экономить время и получать все услуги, необходимые для комфортной эксплуатации лизингового имущества, в режиме «одного окна», — подчеркивает он



В свою очередь, Дмитрий Албегов видит определенный потенциал в лизинге недвижимости — по его словам, это сложные сделки, но рынок перспективный.



Михаил Бахтарин рассказал, что сейчас все больше программ создается под индивидуальные запросы наших клиентов, важные для развития бизнеса. Например, для тех, кто только начинает бизнес важно отсутствие первоначального взноса:



— Многие ищут, чем заняться, и покупают автомобиль как первый помощник для бизнеса. Также актуальны отсрочки платежей, длительные сроки лизинга.



Субсидия на будущее



Одна из причин роста спроса на лизинг — государственные программы поддержки лизинга, позволяющие получать скидки.



— Тема господдержки стала уже традиционной, она действует несколько лет — клиенты ждут эту программу, они к ней привыкли, — рассказывает Михаил Бахтарин. — Есть непосредственно программа гослизинга, по которой предоставляется скидка 10%, до недавнего времени были еще программы по отдельным направлениям: «Первый автомобиль», «Свое дело», «Русский тягач», где скидка доходила до 12,5%. Для клиента это существенно.



Он отметил, что в этом году госпрограмма тоже действовала в первом полугодии, но на данный момент бюджет уже исчерпан, поэтому компания предлагает дополнительные меры поддержки, чтобы клиент не отвык и не ждал возобновления программы, а мог пользоваться также выгодными условиями, которые предлагает производитель.



Дмитрий Албегов соглашается, что господдержка всегда позитивно воспринимается и лизингополучателем, и лизинговой компанией, т.к. дает скидку и, зачастую, позволяет привлечь новых клиентов, которые раньше не пользовались лизингом — и не пользовались бы дальше, но в целях экономии заключают договоры лизинга с применением госпрограммы. В дальнейшем же, когда клиент уже почувствовал преимущества лизинга, то продолжает с ним работать.



— Субсидия накладывает ряд административных расходов на лизинговую компанию, — также отметил Дмитрий Албегов. — К тому же, сначала надо заключить сделку, а уже потом подать документы и получить субсидию. В этом есть некоторый риск — потому что скидку ты предоставляешь сразу, а субсидию получаешь потом, тут очень важна корректность документов. Также есть риск, что какой-то производитель был включен в реестр, но по ходу действия программы его исключили. Все риски необходимо анализировать, понимать их, так что в целом госпрограммы — это плюс, но всегда есть нюансы.



Андрей Бугров рассказал, что помимо названных ранее программ Минпромторга РФ, «Балтийский лизинг» работает также и в рамках «Лизинговых проектов» Фонда развития промышленности — как федеральным, так и петербургским.



— Дешевые деньги есть, государство готово направлять их на развитие промышленности, но со стороны компаний интереса мало, несмотря на то что получение этих средств достаточно прозрачно, — рассказывает он. — Единственное, что для этого требуется обеспечение. И как только клиенты об этом слышат, то говорят, что им это неинтересно. Хотя те производственные предприятия, с которыми нам все же удается работать, показывают, что вполне можно пройти все процедуры и получить нужную сумму.



Андрей Бугров считает, что люди опасаются работать с государственными деньгами, хотя там нет никакого подвоха, а использование этого инструмента позволит существенно сократить затраты на производственное оборудование.



Сергей Цыбуков отметил, что основное препятствие для участия в подобных лизинговых проектах — необходимость предоставить личное поручительство участников-акционеров, а многие акционеры отказывают давать личные поручительства по ряду причин, что и тормозит процесс.



Также он рассказал, что в Петербурге Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле субсидирует первоначальный взнос по лизингу, и эта услуга пользуется колоссальным спросом, поэтому было бы хорошо, чтобы в будущем в бюджете города на эти цели была заложена более существенная сумма.



Закон и ныне там



С темой господдержки тесно связана и тема реформы лизинговой отрасли, в частности принятие нового закона.



По словам Евгения Царева, в принципе, действующей нормативной базы для текущей деятельности лизинговых компаний, в принципе, достаточно. Но реформа все-таки необходима, что превратить лизинг в действительно стратегическое звено развития экономики.



— Задачи, которые поставлены по росту ВВП, инвестициям в основные фонды, техническому перевооружению, очень серьезные, — поясняет Евгений Царев, — и чтобы их реализовать, нужна новая модель развития и новая роль лизинга в ней, где было бы подчеркнуто, что лизинг — инструмент прямых инвестиций в основные фонды. Сегодня, в основном, в лизинг берется высоколиквидного оборудования, в том числе автотранспорт. А что нужно государству? Лизинг не высоколиквидного оборудования, промышленного, венчурного, и здесь, конечно, без государственного вмешательства не обойтись, потому что это риски. И роль государства должна сводиться к разделению рисков, чтобы переместить вектор развития лизинга в сторону хотя бы на 30–40% от общего объема на высокотехнологичное промышленное оборудование.



Первые разговоры о реформе лизинга начались со стороны Центробанка еще 5 лет назад, в 2016 году. Законопроект в первом чтении был принят в 2019 году, причем, по словам Евгения Царева, в нем планировалось регулировать только те компании, которые претендуют на господдержку — их назвали специальными субъектами лизинговой деятельности. Компании, вошедшие в реестр регулятора, должны были перевести в разряд некредитных финансовых организаций.



— В этом законопроекте много неоднозначного, в том числе, то, что под меры господдержки подводится ускоренная амортизация. — отмечает Евгений Царев. — Почему же предполагается регулирование только части отрасли? Это бы частичный компромисс между инициаторами реформы и требованиями договора ЕАЭС.



Тем не менее, уже 2 года принять законопроект во втором чтении не могут, и разночтения с союзным договором по-прежнему остаются. Реформаторы обращались в Евразийский суд, но его решение — носящее консультативный характер — также не сдвинуло процесс с места. Сейчас, по словам Евгения Царева, существует два варианта законопроектов. Первый подготовлен Центробанком. В нем лизинг определяется как обеспеченное финансирование, а регулятором выступает как раз ЦБ. Причем этот законопроект существенно отличается от того, что был принят в первом чтении и не обсуждался ни с бизнесом, ни с торгово-промышленной палатой, ни с РСПП. Второй вариант подготовлен Минэкономразвития, и в нем лизинг определяется как аренда.



— Это главный камень преткновения: чем считать лизинг — арендой или обеспеченным финансированием, — пояснил Евгений Царев. — Я считаю, что ни тем, ни другим, лизингу присущ дуализм. Это финансовый инструмент с той точки зрения, что инвестируются средства в основной капитал. Я считаю, что реформа необходима, чтобы усилить роль лизинга в экономике, и это должно делать профильное министерство. То, что предлагает Центробанк — это стабильность, но она присуща лизингу уже и сегодня, в таком случае, ничего делать и не надо. Другой путь в данном случае — это развитие. Основные выводы: лизинг и сегодня транспарентен и понятен государству, менее рискован, чем кредит, он растет и сегодня, даже в тяжелые времена. И только транспарентности и устойчивости без обозначения цели недостаточно для масштабной реформы.



— Безусловно, в течение последних лет все ждут реформы, а точнее даже того, в каком формате она будет реализована, — отметил Андрей Бугров. Мы не против регулирования как такового, наши бизнес-процессы и так довольно прозрачны, отчетность мы давно ведем по МСФО. Если государство хочет упорядочить коммуникацию с рынком, то в этом нет ничего пугающего, важно только, чтобы регулятор слышал экспертов отрасли, которые стремятся предотвратить торможение роста рынка лизинга в России.



По его словам, ряд требований, которые предлагаются в варианте Центробанка, не поспособствуют развитию сегмента малого бизнеса на рынке лизинга. Для крупных же компаний мало что изменится.



— Главное, чтобы мы не жили долго в этом непонимании и какое-то решение все же было принято, — считает Андрей Бугров. — Это важно с точки зрения стандартизации работы рынка — нужны четкие правила, чтобы все работали одинаково.



— Безусловно, нужно установить правила игры, но необходимо, чтобы они не несли дополнительных издержек на администрирование процессов, — комментирует Дмитрий Албегов. — Тем более что сейчас на рынке есть игроки, которые называют себя лизинговыми компаниями, но, по сути, ими не являются. Мы это не приветствуем, хотелось бы, чтобы лизинговые компании ассоциировались с понятным механизмом финансирования. Мы же сами готовы оперативно подстроиться и работать в новых реалиях.



Притормозить, но не остановиться



Во втором полугодии не ожидается бурного роста — скорее всего, он будет более сдержанным, считает Дмитрий Албегов.



— Из позитивного стоит отметить то, что у лизинговых компаний возросло количество источников финансирования, появилась даже конкуренция в фондировании, — говорит он. — Во-первых, банки стали более охотно финансировать лизинг, во-вторых, на Московской бирже находится более 70 выпусков облигационных займов различных лизинговых компаний на сумму около 300 млрд рублей. «Интерлизинг» также активно выпускает облигации и продает их на рынке.



Очередное размещение облигаций на 5 млрд рублей выпустил и «Балтийский лизинг». И нужно сказать, что спрос инвесторов на ценные бумаги компании в этот раз почти вдвое превысил фактический объем выпуска.



— Я бы хотел призвать поставщиков, чтобы они корректно вели бизнес в условиях ограниченного предложения на рынке, — отметил, в свою очередь Андрей Бугров. — Некоторые завышают цены, что, в конечно итоге, отражается на стоимости продукта и на наших клиентах. Лучше не перегревать рынок таким образом, а создавать задел на будущее, ведь сотрудничество лучше строить долгосрочное. Надеюсь, что все участники рынка, используя все механизмы и накопленный опыт, будут вести цивилизованный бизнес.



Евгений Царев, резюмируя итоги дискуссии, подчеркнул, что особой необходимости в реформе лизинга для бизнеса нет, но государству она нужна. И целевыми показателями реформы должны стать увеличение показателей модернизации экономики и промышленности, а не стабильность. Пока же правительство так и не направило законопроект на второе чтение, так как много противоречий с союзным договором. И скорее всего, на ближайших осенней и весенней сессиях закон также принят не будет.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»

