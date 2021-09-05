В Москве у Водоотводного канала при наезде на ограждение погиб мужчина.
Как сообщает столичная ГИБДД в своём телеграм-канале, 5 сентября около 10:30 на Кадашевской набережной, 2 «Лада Ларгус» наехала на ограждение канала. По предварительной версии, мужчина-водитель скончался от сердечного приступа. На фотографии Дептранса видно, что машина снесла ограду, но сама удержалась на набережной, в воду не упала.
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Движение на некоторое время ограничивали до одной полосы, затем ограничения сняли, уточняет Дептранс.