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Водитель в Москве умер за рулём, его машина едва не сорвалась в канал

В Москве у Водоотводного канала при наезде на ограждение погиб мужчина.

Как сообщает столичная ГИБДД в своём телеграм-канале, 5 сентября около 10:30 на Кадашевской набережной, 2 «Лада Ларгус» наехала на ограждение канала. По предварительной версии, мужчина-водитель скончался от сердечного приступа. На фотографии Дептранса видно, что машина снесла ограду, но сама удержалась на набережной, в воду не упала.

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
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Движение на некоторое время ограничивали до одной полосы, затем ограничения сняли, уточняет Дептранс.

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

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Комментарии (6)

Александр Киселёв
Вот зачем садиться за руль, когда умрёшь ?
AlBerkut
Rip. Человек смертен, иногда внезапно. Никто их живых не вечен... Но бывает и хуже.
Особенно когда вот так внезапно умирает водитель автобуса или чего другого пассажирского, и такие случаи были. Или врезается в толпу...
Михаил Петров-Водкин
Отводил машину от жилых домов до последнего
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