Заморозки в Ленобласти обещают московские синоптики

«В Мурманской области в континентальных и горных районах кое-где подморозит воздух до минус 1 — минус 4. На Русском Севере местами к дождю может примешиваться и мокрый снег. Вероятность мозаичного и символического выпадения белых «мух» повысится в Мурманской, Архангельской областях, а также в республике Коми и на северо-востоке Пермского края. На Полярном Урале в горах сформируется неустойчивый снежный покров», — рассказал синоптик.

Заморозки в ночь на понедельник возможны и в Подмосковье, где температура на 5 градусов ниже климатической нормы. «В ночь на понедельник Центральная Россия останется в тыловой части североатлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции полярного холода с температурным фоном на 6–7 градусов ниже среднесуточной климатической нормы. Кроме того, вероятность осадков сократится до минимума, а в облаках появятся устойчивые просветы, что усилит радиационное выхолаживание подстилающей поверхности и приземного воздуха. Как следствие, под утро показания минимальных термометров понизятся до 0 — плюс 5, местами возможны легкие заморозки на почве. Это не отчетливый «минус», это кратковременная нулевая температура, при которой тем не менее вода замерзает», — пояснил Тишковец.

Напомним, о заморозках в Ленобласти накануне предупреждало региональное ГУ МЧС со ссылкой на СЗ УГМС.

