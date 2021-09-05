На сайте «Фонтанка.ру» продолжается голосование за любимые места Петербурга для онлайн-путеводителя по новой туристической географии «(От)личный Питер». Уже скоро мы начнем подводить итоги голосования, так что если вы не выбрали еще, какие музеи, дворы, здания, общественные пространства, видовые точки, парки, экскурсии и места для прогулок за пределами исторического центра стоит нанести на туристическую карту, мы вас ждем !

Напомним, в конце августа «Фонтанка» рассказала о лидерах голосования — но все еще может измениться при вашей активности!



Путеводитель «(От)личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

