Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября оперативники уголовного розыска задержали 56-летнего жителя Новгородской области. По версии правоохранителей, четверг он провёл в отделении банка на Ленинградской улице, 3, в Кудрово, сначала в качестве дисциплинированного посетителя, «вставшего» в электронную очередь, а потом — разбойника.
Оставшись один на один с операционисткой, мужчина в очках и с коронавирусным набором СИЗ (маска и перчатки) выложил гранату, покрутил пистолетом и потребовал наличные. По данным полиции, в чёрном пакете ему передали 1,5 миллиона рублей. Сколько нашли у подозреваемого, не уточняется.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое, фигуранта на двое суток определили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.