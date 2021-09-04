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Полиция нашла подозреваемого в налёте на банк в Кудрово. 1,5 млн он ждал в очереди с гранатой

По подозрению в хищении из банка в Кудрово задержан житель Новгородской области

Меньше двух суток потребовалось полицейским, чтобы раскрыть нападение на банк во Всеволожском районе Ленобласти. Преступник унёс полтора миллиона рублей, пугая гранатой и пистолетом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября оперативники уголовного розыска задержали 56-летнего жителя Новгородской области. По версии правоохранителей, четверг он провёл в отделении банка на Ленинградской улице, 3, в Кудрово, сначала в качестве дисциплинированного посетителя, «вставшего» в электронную очередь, а потом — разбойника.

Оставшись один на один с операционисткой, мужчина в очках и с коронавирусным набором СИЗ (маска и перчатки) выложил гранату, покрутил пистолетом и потребовал наличные. По данным полиции, в чёрном пакете ему передали 1,5 миллиона рублей. Сколько нашли у подозреваемого, не уточняется.

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое, фигуранта на двое суток определили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Он что, бухой? Или с речью проблемы, дикцией?
В конце видео, где спрашивают за что задержан...
Brevnault
Вычислили по особым приметам - маске и перчаткам.
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