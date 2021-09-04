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Очень холодно в Петербурге. Возможно, будет рекорд

В Петербурге 9–11 градусов, ожидается кратковременный дождь

Температура в Северной столице на несколько градусов ниже нормы как днём, так и ночью. Ответственный за это — холодный тыл циклона. На улицу лучше брать зонтик, хотя порой будет выглядывать солнце.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 4 сентября облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с. Воздух с ночных 5–7 градусов прогреется днём до 9–11. Атмосферное давление будет повышаться.

Синоптическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура останется на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Сегодня будет самое холодное 4 сентября за 60 лет наблюдений, предупреждает «Яндекс». Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в городе бывало облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 4 сентября выдалось в 1961 году, плюс 6 днём, а самое тёплое — в 1975 году, 26 градусов.

В следующие два дня будет примерно так же, как сегодня, но на один-два градуса теплее.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

ADVISER
Какой рекорд, вы чего, ребята? Мин для 4 сентября 2,6 С, загегистрирован в 1901 г. Смотрите свои же базы (архивы)!
VF812
И где тая нора, ниже которой холодно?)
silakovas@icloud.com
С добрым утром 😂😂😂😂
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