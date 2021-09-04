ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 4 сентября облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с. Воздух с ночных 5–7 градусов прогреется днём до 9–11. Атмосферное давление будет повышаться.



Синоптическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура останется на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

