ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 4 сентября облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, ветер северо-западный, северный, 7–12 м/с. Воздух с ночных 5–7 градусов прогреется днём до 9–11. Атмосферное давление будет повышаться.
Синоптическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура останется на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
Сегодня будет самое холодное 4 сентября за 60 лет наблюдений, предупреждает «Яндекс». Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в городе бывало облачно с прояснениями, от 9 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 4 сентября выдалось в 1961 году, плюс 6 днём, а самое тёплое — в 1975 году, 26 градусов.
В следующие два дня будет примерно так же, как сегодня, но на один-два градуса теплее.