Любители «тихой охоты» в Петербурге собирают последние белые в этом сезоне и рассказывают о том, что им идет на смену. Сообщают об этом 3 сентября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».



«Зацепили конец слоя боровых белых — 25 штук. И начало любимых моховиков да сосновых рыжиков — их ещё мало, но уже вовсю начинают вылезать. Зато осенние маслята прям в разгаре. И на удивление пока 80 процентов чистые. Как и рыжики. Даже крупные», — пишут счастливые «охотники». Повезло им в Кингисеппском районе Ленобласти.