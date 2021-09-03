Любители «тихой охоты» в Петербурге собирают последние белые в этом сезоне и рассказывают о том, что им идет на смену. Сообщают об этом 3 сентября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».
«Зацепили конец слоя боровых белых — 25 штук. И начало любимых моховиков да сосновых рыжиков — их ещё мало, но уже вовсю начинают вылезать. Зато осенние маслята прям в разгаре. И на удивление пока 80 процентов чистые. Как и рыжики. Даже крупные», — пишут счастливые «охотники». Повезло им в Кингисеппском районе Ленобласти.
«Рыжим счастьем» в виде огромного количества рыжиков хвастаются и из-под Гатчины.
Другая «охотница» заметила, что «осень в этом году торопится вступить в свои права раньше, чем обычно». Она пожаловалась, что 90% грибов — червивые, но их много — в основном моховиков и маслят.
Несмотря на все достижения людей, «грибником дня» можно признать пса из Грузино, взявшего под охрану большой белый.
Напомним, накануне грибники рассказывали о наступлении красных на Петербург.