Любители «тихой охоты» сообщают, что, хотя белые и начали отступление, на их место приходят красные. Об этом пишут 2 сентября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».
«Белые отступают... красные наступают», — кратко описала ситуацию одна из «охотниц». И в доказательство приложила фотографии своего улова из Гатчинского района Ленобласти.
С красными повезло и выехавшим на гастроли в поселок Лесогорский в Выборгском районе актерам. «Час вокруг полянки — полная корзина красных», — хвастается одна из них.
Впрочем, в Приморском районе грибникам удалось застать и отступающие белые. «Результат вылазки в последний день лета — 2,5 корзины разнообразных грибов и, традиционно, 2 пакета мусора, вывезенных из леса», — пишут грибники.
Ранее «тихие охотники» хвастались рекордными белыми и ждали «сумасшедшей грибной осени» в Петербурге.