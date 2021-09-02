Любители «тихой охоты» сообщают, что, хотя белые и начали отступление, на их место приходят красные. Об этом пишут 2 сентября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».



«Белые отступают... красные наступают», — кратко описала ситуацию одна из «охотниц». И в доказательство приложила фотографии своего улова из Гатчинского района Ленобласти.