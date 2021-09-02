Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Арсенальной набережной, напротив фонтанов площади Ленина, автомобиль Volkswagen Polo догнал мотороллер. Авария заняла правый и средний ряды в сторону Свердловской набережной, оставив для проезда одну полосу. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотный затор из-за ДТП наблюдается от Литейного моста, но и до него пробка тянется от Выборгской набережной. Плотное движение и на мосту, а также на съезде на него с Воскресенской набережной.
Еще одна серьезная пробка собралась на пересечении Богатырского проспекта и Яхтенной улицы при въезде на ЗСД, сообщают в группе «Неизданное | Санкт-Петербург». Причиной предположительно стала авария с участием трех машин, пишут автомобилисты, ссылаясь на информацию с навигатора. Затор растянулся еще на квартал в сторону Туристской улицы, захватив улицу Оптиков, а заодно встала и Планерная улица в сторону улицы Савушкина.
На 11 часов утра улицы в Петербурге оказались загружены на 6 баллов, что на 2 балла больше обычного. Утром максимальная загруженность городских дорог составила 8 баллов — на 3 балла больше, чем накануне, и на 4 балла больше обычного показателя. Самое плотное движение было на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в сторону центра, где наблюдались все 10 баллов, на участке проспект Славы — Народная улица к Московскому (9 баллов) и Гражданском проспекте в сторону центра (8 баллов).
Самые большие пробки этим утром собрались:
- на Софийской улице — 8,7 км от реки Кузьминки до улицы Димитрова;
- на Мурманском шоссе и Народной улице — 8 км от АЗС до Володарского моста;
- на внешнем кольце КАД — 7,8 км от Московского шоссе до проспекта Обуховской Обороны;
- на внутреннем кольце КАД — 7,7 км от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой;
- на проспекте Косыгина, Заневском проспекте, мосту Александра Невского и площади Александра Невского — 7,3 км от улицы Коммуны до Невского проспекта.