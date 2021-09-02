Без лошади Пржевальского. В России признали вероятно исчезнувшими ещё 11 видов животных

Минприроды РФ включило в список вероятно исчезнувших ещё 11 видов животных. Как сообщает 2 сентября «Коммерсантъ», в перечень попали, в частности, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, кулан, тюлень-монах, овсянка Янковского, лошадь Пржевальского и другие представители дикой природы.
В сообщении отмечается, что причиной для внесения этих животных в список возможно исчезнувших стало сокращение их численности и изменение условий существования, а также другие данные, которые свидетельствуют о необходимости принятия таких действий.
В целом за последние 400 лет полностью исчезли девять видов и подвидов животных. Среди них — тур, степной тарпан, морская корова. В Красную книгу России в настоящий момент включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений, уточнили в Минприроды.
Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022–2023 годах учёные России и США проведут совместный учёт чукотско-аляскинской популяции белых медведей.