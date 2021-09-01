В Выборге закрылось «Окно в Европу». Главный приз получил фильм про умирающего русского миллионера

1 сентября в Выборге подвели итоги национального кинофестиваля «Окно в Европу». Главные призы получили художественный фильм о биотехнологиях, мультфильм об офисном рабстве и документалка про трудных подростков.

Лучшим игровым фильмом 29-го национального фестиваля «Окно в Европу» стала кинокартина «Продление жизни». Ее режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли стал Дмитрий Фалькович. Это история про богатого русского эмигранта, который борется с неизлечимой болезнью и создает фонд, инвестирующий в технологии продления жизни.



В конкурсе анимационного кино главный приз достался 7-минутной работе «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского. Его главный герой — офисный служащий, томящийся в корпоративном рабстве.

Лучшим неигровым фильмом жюри признало документальный фильм «Спецы» режиссера Анны Драницыной. В центре внимания кинокартины — жизнь трудных подростков. Воспитатель Александр Гаврилов пытается изменить судьбу своих подопечных, но у него не всегда получается.

Первое место в конкурсе «Выборгский счет» занял фильм «Асфальтовое солнце» режиссера Ильи Хотиненко. Это драма о жизни советского подростка, который находит спасение от семейных проблем в увлечении скейтбордингом. Главные роли в нем исполнили Анфиса Кафтанова, Виктория Толстоганова и Максим Матвеев.

Второе место в той же программе занял фильм «Земун» — это драма Эдуарда Жолнина, снятая на киностудии Алексея Учителя «Рок», режиссерский дебют о жизни в современной деревне. Главную роль в ней исполнил Евгений Ткачук.

Третье место в конкурсе «Выборгский счет» присудили черной комедии с элементами фантастики «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» режиссеров Армена Акопяна и Дмитрия Тархова. Главные роли в ней исполнили Юлия Ауг и Алексей Гуськов.