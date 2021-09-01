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В Выборге закрылось «Окно в Европу». Главный приз получил фильм про умирающего русского миллионера

Названы победители фестиваля российского кино «Окно в Европу»

1 сентября в Выборге подвели итоги национального кинофестиваля «Окно в Европу». Главные призы получили художественный фильм о биотехнологиях, мультфильм об офисном рабстве и документалка про трудных подростков.

Лучшим игровым фильмом 29-го национального фестиваля «Окно в Европу» стала кинокартина «Продление жизни». Ее режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли стал Дмитрий Фалькович. Это история про богатого русского эмигранта, который борется с неизлечимой болезнью и создает фонд, инвестирующий в технологии продления жизни.

В конкурсе анимационного кино главный приз достался 7-минутной работе «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского. Его главный герой — офисный служащий, томящийся в корпоративном рабстве.

Лучшим неигровым фильмом жюри признало документальный фильм «Спецы» режиссера Анны Драницыной. В центре внимания кинокартины — жизнь трудных подростков. Воспитатель Александр Гаврилов пытается изменить судьбу своих подопечных, но у него не всегда получается.

Первое место в конкурсе «Выборгский счет» занял фильм «Асфальтовое солнце» режиссера Ильи Хотиненко. Это драма о жизни советского подростка, который находит спасение от семейных проблем в увлечении скейтбордингом. Главные роли в нем исполнили Анфиса Кафтанова, Виктория Толстоганова и Максим Матвеев.

Второе место в той же программе занял фильм «Земун» — это драма Эдуарда Жолнина, снятая на киностудии Алексея Учителя «Рок», режиссерский дебют о жизни в современной деревне. Главную роль в ней исполнил Евгений Ткачук.

Третье место в конкурсе «Выборгский счет» присудили черной комедии с элементами фантастики «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» режиссеров Армена Акопяна и Дмитрия Тархова. Главные роли в ней исполнили Юлия Ауг и Алексей Гуськов.

29-й фестиваль «Окно в Европу» проходил в Выборге с 27 августа по 2 сентября. Фильмом открытия в этом году стала новая работа режиссера Алексея Германа-младшего «Дело», в июле представленная в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Закрывала фестиваль кинокартина Алексея Германа «Двадцать дней без войны», 45-летие которой отмечается в этом году.

В основных конкурсах фестиваля участвуют все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые фильмы. В конкурс «Выборгский счет» включаются фильмы конкурса игрового кино, а также фильмы, отмеченные наградами фестивалей и смотров российского кино. Победу в конкурсе «Выборгский счет» присуждают по результатам голосования участников и зрителей фестиваля.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт приходится эконо.мить на еде и лекарствах.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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