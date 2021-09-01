Жители исторического района Семенцы необычным образом заложили яму в асфальте у дома № 39 по Подольской улице. Углубление они заполнили разноцветной мозаикой в форме динозавра по имени Семён. Фото появилось накануне 1 сентября в соседском аккаунте в Instagram.
Мозаику жители выкладывали совместно с проектом «Дворовые мастерские» и бюро «Архдвор». В своём Instagram они также сообщали, что во дворе у клуба «Космонавт» обустроили амфитеатр, домик для котов и разбили общественный огород, на котором уже вовсю растёт горох.