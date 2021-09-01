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Жители центра Петербурга закрыли яму разноцветным динозавром Семёном. На подходе ещё один

В центре Петербурга местные жители заложили мозаикой яму в асфальте

Жители исторического района Семенцы необычным образом заложили яму в асфальте у дома № 39 по Подольской улице. Углубление они заполнили разноцветной мозаикой в форме динозавра по имени Семён. Фото появилось накануне 1 сентября в соседском аккаунте в Instagram.

Фото: instagram.com/sementsi.sosedi
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Мозаику жители выкладывали совместно с проектом «Дворовые мастерские» и бюро «Архдвор». В своём Instagram они также сообщали, что во дворе у клуба «Космонавт» обустроили амфитеатр, домик для котов и разбили общественный огород, на котором уже вовсю растёт горох.

Фото: instagram.com/sementsi.sosedi

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