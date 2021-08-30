Предмет национальной гордости

Однако в стране есть тысячи школ, присутствие над которыми национального символа может кому-то показаться злой насмешкой. И восприниматься будет как супер-современный компьютерный класс и интерактивные доски в той карельской школе, где до сих пор в туалете — дырки, а вместо канализации воняющая круглый год выгребная яма.

Ученики чистеньких и опрятных школ в городах-миллионниках никогда не поймут сверстников из сотен и сотен школ по всей стране, где приходится топить печи-буржуйки и в любой мороз бегать «по маленькому» в уличные будки. О том, сколько в стране школ вообще без туалетов, идут споры. Четыре года назад министр образования (уже бывшая) называла цифру 3 400. Спустя два года отчиталась об успехе — осталось 230 школ. Можно спорить, много это или мало, а можно посмотреть на методику подсчета. По большому счету, это чистой воды шулерство — зачастую школы начали считаться «отуалеченными» после присоединения к другим, где унитазы в наличии. Но дети, которые ходят в эти филиалы, так и продолжают ходить на улицу. Ну или терпеть до дома.

Этой весной одно издание провело собственное расследование и опираясь на цифры Минпросвещения пересчитало именно школьные здания, которые, мягко говоря, не дотягивают пока до права осеняться национальным флагом. Ссылаться на это издание с недавних пор нельзя. Но речь идет, опять же, со ссылкой на профильное министерство, о более чем 6 тысячах помещений (в которые каждый день приходят учиться дети), не имеющих центрального отопления, 6,4 тысячах — без водопровода и 7 тысячах — без канализации. В 10 регионах своих туалетов нет в каждой пятой школе. Это если говорить о самых простых, базовых вещах. Даже после проведения чиновниками манипуляций с цифрами, более 7 тысяч школ — именно школ, а не всяких там пристроек и отдаленных малокомплектных филиалов — нуждаются в капитальном ремонте. А поскольку, в отличие от программ компьютеризации и интернетизации, которые проходят по федеральным строкам финансирования, содержание помещений школ — целиком на плечах муниципалитетов, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время эта проблема решена не будет.