Новый агрессивный коронавирусный штамм-мутант обнаружили в Африке

Как сообщает 30 августа местное издание Eyewitness, учёные из Национального института инфекционных заболеваний считают, что за счёт развившихся мутаций С.1.2 может обладать повышенной агрессивностью при одновременно более высокой устойчивости к антителам к COVID-19. Впервые его обнаружили в мае, он появился в группе штамма С.1, в которой скорость мутации в среднем в два раза быстрее, чем у прочих штаммов.



При этом доля С.1.2 среди заражённых только в ЮАР активно нарастает. В мае доля C.1.2 — около 0,2% от всех секвенированных геномов. В июне — уже 1,6%, а к июлю — 2%. Кроме того, новый штамм быстро распространяется. Он уже зафиксирован не только в ЮАР, но и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и в Китай.

