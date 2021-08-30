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Новый агрессивный коронавирусный штамм-мутант обнаружили в Африке

Новый штамм коронавируса С.1.2, возможно более устойчивый к вакцинам и более агрессивный, чем прежде, выделили специалисты из ЮАР. Он уже распространяется по миру.

Как сообщает 30 августа местное издание Eyewitness, учёные из Национального института инфекционных заболеваний считают, что за счёт развившихся мутаций С.1.2 может обладать повышенной агрессивностью при одновременно более высокой устойчивости к антителам к COVID-19. Впервые его обнаружили в мае, он появился в группе штамма С.1, в которой скорость мутации в среднем в два раза быстрее, чем у прочих штаммов.

При этом доля С.1.2 среди заражённых только в ЮАР активно нарастает. В мае доля C.1.2 — около 0,2% от всех секвенированных геномов. В июне — уже 1,6%, а к июлю — 2%. Кроме того, новый штамм быстро распространяется. Он уже зафиксирован не только в ЮАР, но и попал в Швейцарию, Новую Зеландию, Великобританию и в Китай.

Как писала «Фонтанка», в первой половине августа учёные из Нью-Йорка изучили штамм коронавируса «йота» и заявили, что он не только якобы более заразен, но и более смертоносен для пожилых людей.

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Как раз до после 20 сентября дойдёт. :)
f0ntan
Что за новые наименования штамма латиницей? Где греческий алфавит, которым обозначаются все штаммы короновируса? А, уже все греческий буквы закончились, взялись новые штаммы обозначать латинскими? А когда латинские закончатся, новые штаммы пойдут обозначать русскими буквами или китайскими иероглифами?
save
Шпунтик-В уже переформатировали под новый штамм?
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