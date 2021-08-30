ВОЗ прогнозирует рост смертности на фоне замедления темпов вакцинации в ЕС

«Стагнация в проведении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство, — цитирует «Интерфакс» выступление Клюге на брифинге в понедельник. — На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе — согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 000 смертей».

Всемирная организация здравоохранения крайне обеспокоена замедлением темпов вакцинации от COVID-19 в Европе. Эксперты опасаются серьёзного увеличения показателей смертности среди инфицированных к предстоящей зиме. Об это 30 августа сообщил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

В июле ВОЗ заявляла, что говорить о сроках завершении пандемии коронавирусной инфекции рано из-за штамма «дельта плюс».



Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о росте смертности от коронавируса в мире на 21% за неделю. Тогда же главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в последние полгода коронавирус стал более интенсивно мутировать.



25 августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что «следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии». В ВОЗ настаивают на ускорении расследований причин начала пандемии. По словам директора российского центра «Вектор» коронавирус имеет естественную природу происхождения, но заражение человека стало возможно из-за нарушения правил безопасности.

