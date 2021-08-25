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Глава ВОЗ призвал готовиться к новой волне пандемии осенью

Ближайшие месяцы станут важнейшими при подготовке к новой волне пандемии коронавируса. Об этом 25 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, в последнее время в мире произошла стабилизация ситуации с коронавирусом, однако это не повод для того, чтобы успокоиться. «Эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей», — подытожил Гебрейесус. Причем он подчеркнул, что реальное количество заболевших, скорее всего, в разы превышает цифры, официально зарегистрированные в ВОЗ.

Отметим, в начале августа количество случаев COVID-19 по всему миру превысило 200 млн.

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Комментарии (3)

altnec
Ссылка на главу ВОЗ есть?
Нет.
Значит владелец городских порталов Шкулев внес заведомо ложную в чьих- то интересах информацию.
vader
Вроде бы они говорят не про новую "волну" короновируса, а про новую пандемию. Еще только не определились с выбором вируса или бактерии, но новую пандемию уже пообещали.
Dazdraperma
Прошу прощения: не уточнил ли этот прекрасный человек, как именно нам нужно готовиться к очередной страшной пандемии? Достаточно ли будет накупить годовой запас намордников и перчаток, или нужно еще отложить про запас денег для еженедельного тестирования?
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