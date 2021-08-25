Глава ВОЗ призвал готовиться к новой волне пандемии осенью

Ближайшие месяцы станут важнейшими при подготовке к новой волне пандемии коронавируса. Об этом 25 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.



«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», — сказал глава ВОЗ.



По его словам, в последнее время в мире произошла стабилизация ситуации с коронавирусом, однако это не повод для того, чтобы успокоиться. «Эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей», — подытожил Гебрейесус. Причем он подчеркнул, что реальное количество заболевших, скорее всего, в разы превышает цифры, официально зарегистрированные в ВОЗ.

