FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +21
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Коронавирус взял планку в 200 миллионов заболевших по всему миру. В январе их было на 100 миллионов меньше

Коронавирусом в мире заразились уже больше 200 млн человек

Число зарегистрированных заболевших коронавирусом в мире 4 августа превысило отметку в 200 миллионов человек. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 23:20 мск насчитывается 200 014 602 инфицированных. При этом отметку в 100 млн заболевших, по данным того же университета, инфекция преодолела 26 января этого года.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 252 873 человека.

Пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших составляют США (35,2 млн), Индия (31,7 млн), Бразилия (19,9 млн), Россия (6,2 млн) и Франция (6,2 млн).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266094080
2,5%!
Два! С половиной! Процента!
Всего населения Земли!
Переболели! В подавляющей части - легко и бессимптомно.

Что же за дичь творят правительства по всему миру?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний