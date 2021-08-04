Коронавирус взял планку в 200 миллионов заболевших по всему миру. В январе их было на 100 миллионов меньше

Число зарегистрированных заболевших коронавирусом в мире 4 августа превысило отметку в 200 миллионов человек. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 23:20 мск насчитывается 200 014 602 инфицированных. При этом отметку в 100 млн заболевших, по данным того же университета, инфекция преодолела 26 января этого года.
С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19 заболеваний, достигло 4 252 873 человека.
Пятёрку стран с наибольшим количеством заболевших составляют США (35,2 млн), Индия (31,7 млн), Бразилия (19,9 млн), Россия (6,2 млн) и Франция (6,2 млн).