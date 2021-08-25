ВОЗ: Настал решающий момент для расследования происхождения коронавируса, времени почти не осталось

«Настал решающий момент для расследования происхождения коронавируса... что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных (с нужными образцами — прим. ред.) в Китае и за его пределами», — говорится в статье.

Процесс установления происхождения коронавируса SARS-CoV-2 по сути остановился. Об этом пишут эксперты Всемирной организации здравоохранения в статье для журнала Nature, передает 25 августа «Интерфакс».

Эксперты ВОЗ указывают, что данные, полученные в ходе мартовской поездки в Китай, не подтверждают утечку из лаборатории в Ухане. Однако сотрудники ВОЗ подчеркивают, что необходимо проверить фермы с дикими животными и все ранние сообщения о заболевании — до декабря 2019 года.



«Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом — прим. ред.) до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов», — пишут эксперты.



Причем они предполагают, что многие фермы с дикими животными, представляющие интерес для расследования, уже могли закрыть, а животных уничтожить.



Ранее в ВОЗ обвиняли китайские власти в нежелании сотруничать.

