«В результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала». Глава «Вектора» заявляет о природном появлении COVID-19

Коронавирусная инфекция, которая привела к пандемии в 2020 году, имеет не лабораторное, а природное происхождение. Об этом 20 августа заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. При этом эксперт оговорился, что именно человеческий фактор мог привести к первым заражениям людей.

«Какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант, изолят вместе с инфицированными животными, и в рамках проведения исследования в своей лаборатории с природным вариантом, изучения на культурах клеток, на животных, в результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала, но вирус при этом природного происхождения», — цитирует «Интерфакс» выступление Максютова в Российском обществе «Знание».

Биолог допустил возможность прямого переноса коронавируса от животных людям при контакте в дикой природе, а естественное происхождение SARS-CoV-2, по его словам, доказывается существованием близкородственного коронавируса, который был выявлен недавно. «Если говорить серьезно, то вирус SARS-Cov-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой — патогенный для человека, все они, так или иначе, перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-Cov-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки», — сообщил Ринат Максютов. В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайские власти в распространении коронавирусной инфекции. В мае 2021 года президент Джо Байден поручил американской разведке «удвоить» усилия по расследованию происхождения COVID-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.