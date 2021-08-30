«В результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала». Глава «Вектора» заявляет о природном появлении COVID-19

Коронавирусная инфекция, которая привела к пандемии в 2020 году, имеет не лабораторное, а природное происхождение. Об этом 20 августа заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. При этом эксперт оговорился, что именно человеческий фактор мог привести к первым заражениям людей.
«Какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант, изолят вместе с инфицированными животными, и в рамках проведения исследования в своей лаборатории с природным вариантом, изучения на культурах клеток, на животных, в результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала, но вирус при этом природного происхождения», — цитирует «Интерфакс» выступление Максютова в Российском обществе «Знание».
Биолог допустил возможность прямого переноса коронавируса от животных людям при контакте в дикой природе, а естественное происхождение SARS-CoV-2, по его словам, доказывается существованием близкородственного коронавируса, который был выявлен недавно.
«Если говорить серьезно, то вирус SARS-Cov-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой — патогенный для человека, все они, так или иначе, перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-Cov-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки», — сообщил Ринат Максютов.
В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайские власти в распространении коронавирусной инфекции. В мае 2021 года президент Джо Байден поручил американской разведке «удвоить» усилия по расследованию происхождения COVID-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае.
В июле сообщалось, что Китай отказывает ВОЗ в новом расследовании о происхождении коронавируса. Глава ВОЗ не исключал версию об искусственном происхождении COVID-19.
В начале августа стало известно, что разведка США получила данные о 22 тысячах вирусов из лаборатории в Ухане. До этого Республиканская партия США опубликовала доклад, где утверждалось, что коронавирус «утёк» из китайской лаборатории до сентября 2019 года.
27 августа разведка США рассекретила отчёт об изучении природы коронавируса. Скорее всего, впервые инфекция передалась человеку и небольшому количеству людей не позднее ноября 2019 года. При этом вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, скорее всего, не был продуктом генной инженерии.