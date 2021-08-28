Американская разведка раскрыла данные о происхождении коронавируса, но главное осталось загадкой

Национальная разведка США 27 августа рассекретила отчёт об изучении природы коронавируса. Американцы пришли к заключению, что инфекция, скорее всего, впервые передалась человеку и небольшому количеству людей не позднее ноября 2019 года. О заболеваниях же стало известно месяцем позже в Ухане.



Вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, скорее всего, не был продуктом генной инженерии, пишет РБК со ссылкой на доклад. Также в офисе разведки считают, что власти Китая ничего не знали о заболевании до первой вспышки.

