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Американская разведка раскрыла данные о происхождении коронавируса, но главное осталось загадкой

Национальная разведка США 27 августа рассекретила отчёт об изучении природы коронавируса. Американцы пришли к заключению, что инфекция, скорее всего, впервые передалась человеку и небольшому количеству людей не позднее ноября 2019 года. О заболеваниях же стало известно месяцем позже в Ухане.

Вирус не был разработан в качестве биологического оружия и, скорее всего, не был продуктом генной инженерии, пишет РБК со ссылкой на доклад. Также в офисе разведки считают, что власти Китая ничего не знали о заболевании до первой вспышки.

«Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент», — говорится в докладе.

Засекреченная версия документа была представлена Джо Байдену 24 августа, об этом сообщали американские СМИ. Как отмечало издание The Washington Post, в секретном докладе также не было ничего о происхождении коронавируса. В том числе, не уточнялось, произошёл ковид от животного или утёк из лаборатории. В то же время, по данным газеты, разведка получила доступ к файлам уханьского института вирусологии.

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Комментарии (7)

chip1
Тюю, а Байден то грозился поразить мир новостью, похоже ЦРУ копнуло глубже и увидело свой собственный хвост)
AlBerkut
Так, неизвестные хакеры взломали сервера китайского института?
А санкции будут, против неизвестных хакеров и стоявшего за ними государства? 🤔
Yuri_SPb
Новость - это что-то новое, а здесь ничего нового нет.
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