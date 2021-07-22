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Китай отказывает ВОЗ в новом расследовании о происхождении коронавируса

Китай не собирается следовать новому плану Всемирной организации здравоохранения по расследованию происхождения коронавируса. Об этом 22 июля заявил заместитель главы Государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, пишет РИА Новости.

«Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», — подчеркнул чиновник.

Ранее в ВОЗ рассказали о второй фазе расследования того, как возник COVID-19. Эксперты организации посещали Китай в марте. В докладе по итогам визита версия об искусственном происхождении вируса называлась «маловероятной». Однако позже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не удовлетворен работой комиссии, а версию о возникновении коронавируса в китайской лаборатории «исключать нельзя». Он заявил, что ВОЗ планирует новый этап исследований и надеется получить полный доступ в китайские лаборатории. Однако в КНР считают, что визита первой комиссии достаточно.

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Комментарии (1)

265886752
так китайцы первую комиссию почти никуда не пустили. Значит есть что скрывать.
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