«Инциденты в лаборатории могут произойти». Глава ВОЗ не исключает версию об искусственном происхождении COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что исключать версию об утечке коронавируса из китайской лаборатории пока рано. Об этом 15 июля пишет Associated Press.



«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — добавил Гебрейесус. Глава ВОЗ поставил под сомнение доклад организации, в котором говорилось, что версия искусственного происхождения вируса является «крайне маловероятной».



Гебрейесус отметил, что группа экспертов ВОЗ, посетившая ранее Китай, не получила полного доступа к первичным данным о распространении COVID-19. Глава ВОЗ призвал власти КНР «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».

