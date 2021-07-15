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«Инциденты в лаборатории могут произойти». Глава ВОЗ не исключает версию об искусственном происхождении COVID-19

ВОЗ не исключает, что коронавирус мог появиться в китайской лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что исключать версию об утечке коронавируса из китайской лаборатории пока рано. Об этом 15 июля пишет Associated Press.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — добавил Гебрейесус. Глава ВОЗ поставил под сомнение доклад организации, в котором говорилось, что версия искусственного происхождения вируса является «крайне маловероятной».

Гебрейесус отметил, что группа экспертов ВОЗ, посетившая ранее Китай, не получила полного доступа к первичным данным о распространении COVID-19. Глава ВОЗ призвал власти КНР «к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».

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Комментарии (7)

тов
Стаду часто указывают на настоящее положение дел в мире и стране, но думать никто не любит и не хочет.

Один мальчика в живот на камеру целовал, другие вот намекнули, что вирус нарочно сделали и выпустили.
onotolich
Как тут картинку прилепить?
266081655
Наш эфиопский марксист, наконец, прозрел? Уже китайцев чуть ли не за руку поймали...
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