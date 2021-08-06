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CNN: Разведка США получила данные о 22 тысячах вирусов из лаборатории в Ухане

Разведка США смогла получить генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом 5 августа сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник телеканала не смог уточнить, каким именно образом разведслужбы получили доступ, но предположил, что для этого могли взломать серверы уханьской лаборатории.

По данным CNN, США теперь располагают информацией о 22 тысячах вирусов. Конкретные выводы делать пока рано, добавляет телеканал. Процесс анализа затруднен тем, что записи сделаны на китайском языке и спецслужбам потребуются знающие этот язык специалисты, которым можно доверять. Исследование будут проводить с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, поскольку для обработки «генетических чертежей» вирусов требуются большие вычислительные мощности.

Собеседники телеканала в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.

Ранее республиканская партия США опубликовала доклад о происхождении COVID-19, в котором заявила, что «доказательства подтверждают, что вирус действительно «просочился» из лаборатории. Это произошло до 12 сентября 2019 года».

Республиканцы указывают на то, что Уханьская национальная лаборатория по биобезопасности захотела провести капитальный ремонт систем безопасности, которые отработали всего несколько лет. До этого там исследовали «мутации» вирусов.

Китай неоднократно отрицал версию об искусственном происхождении вируса. При этом некоторые американские ученые не исключают такого варианта.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4 (с которой были связаны слухи о якобы имевшей место «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19), больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эксперты ВОЗ выяснили, что новый коронавирус не мог передаться от летучей мыши человеку напрямую.

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Комментарии (6)

chip1
В мире официально болело более 200млн чел, умерло более 4 млн, Китай будет отнекиваться до последнего, потому, что это обвинение = начало войны против Китая.
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