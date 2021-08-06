CNN: Разведка США получила данные о 22 тысячах вирусов из лаборатории в Ухане

Разведка США смогла получить генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. Об этом 5 августа сообщает CNN со ссылкой на источники.



Источник телеканала не смог уточнить, каким именно образом разведслужбы получили доступ, но предположил, что для этого могли взломать серверы уханьской лаборатории.



По данным CNN, США теперь располагают информацией о 22 тысячах вирусов. Конкретные выводы делать пока рано, добавляет телеканал. Процесс анализа затруднен тем, что записи сделаны на китайском языке и спецслужбам потребуются знающие этот язык специалисты, которым можно доверять. Исследование будут проводить с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США, поскольку для обработки «генетических чертежей» вирусов требуются большие вычислительные мощности.

