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ВОЗ оценила сроки окончания пандемии коронавируса

Рано говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время. Об этом 23 июля заявили Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения индийского варианта COVID-19 «дельта плюс» во многих странах Европы растет заболеваемость.

Глава ECDC Андреа Аммон призвал всех соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить защитные маски. По его мнению, такие меры помогут избежать локдаунов, поскольку они предотвращают распространение болезней без «блокировки значительной части общества».

Клюге, в свою очередь, отметил, что согласно имеющимся данным, прохождение полной вакцинации значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти.

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Комментарии (1)

тов
Этот вирус им нужен, они его сделали чтобы превратить людей в современных рабов.

Сколько раз говорили, что вирус уже не уйдет.
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