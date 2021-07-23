ВОЗ оценила сроки окончания пандемии коронавируса

Рано говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время. Об этом 23 июля заявили Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения индийского варианта COVID-19 «дельта плюс» во многих странах Европы растет заболеваемость.



Глава ECDC Андреа Аммон призвал всех соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить защитные маски. По его мнению, такие меры помогут избежать локдаунов, поскольку они предотвращают распространение болезней без «блокировки значительной части общества».

