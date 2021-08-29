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Страшная авария на Ставрополье унесла жизни шестерых. Годовалому ребёнку удалось выжить

В страшной аварии в Ставропольском крае погибли шесть человек. О смертельном ДТП в Георгиевском округе 29 августа сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла около 17.15 (мск) воскресенья на 311 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». Столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель Honda пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновения поочередно с автомобилями «Лада-Нива», грузовым Suzuki и легковой Toyota.

Краевое управление МЧС

От сильного удара на месте скончались 28-летний водитель и пассажир «Лады», а также два пассажира и водитель «Хонды». Позднее появилась информация о шестой жертве аварии.

Известно, что в «Ниве» находился годовалый ребёнок. Он доставлен в больницу. Малышу удалось выжить, поскольку он находился в детской автолюльке. Кроме этого, с места ДТП был госпитализирован ещё один пассажир «Хонды», который позже скончался в больнице.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК РФ.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340.
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