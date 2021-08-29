В страшной аварии в Ставропольском крае погибли шесть человек. О смертельном ДТП в Георгиевском округе 29 августа сообщили в региональном МЧС.



Авария произошла около 17.15 (мск) воскресенья на 311 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». Столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель Honda пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновения поочередно с автомобилями «Лада-Нива», грузовым Suzuki и легковой Toyota.

