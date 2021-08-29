В страшной аварии в Ставропольском крае погибли шесть человек. О смертельном ДТП в Георгиевском округе 29 августа сообщили в региональном МЧС.
Авария произошла около 17.15 (мск) воскресенья на 311 км автодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». Столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель Honda пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновения поочередно с автомобилями «Лада-Нива», грузовым Suzuki и легковой Toyota.
Краевое управление МЧС
От сильного удара на месте скончались 28-летний водитель и пассажир «Лады», а также два пассажира и водитель «Хонды». Позднее появилась информация о шестой жертве аварии.
Известно, что в «Ниве» находился годовалый ребёнок. Он доставлен в больницу. Малышу удалось выжить, поскольку он находился в детской автолюльке. Кроме этого, с места ДТП был госпитализирован ещё один пассажир «Хонды», который позже скончался в больнице.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) УК РФ.