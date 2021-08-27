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На Невском — танцевальный баттл. Смотрите в прямом эфире на «Фонтанке»

Пятничный вечер на Невском проспекте проходит «в ритме танца» — да не одного, а самых разных: на галерее Гостиного двора с 21:15 начнется перформанс в форме баттла между артистами балета и танцорами современных стилей. «Фонтанка» показывает его в прямом эфире.

В танцевальном состязании примут участие как отдельные танцовщики и дуэты, так и целые команды. Победителя определят по голосованию в комментариях.

Перформанс приурочен к премьере телепроекта «Новые танцы», который начнут показывать с 28 августа на ТНТ, перформанс организован при участии Международного культурного центра им. Дягилева.

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Комментарии (5)

Михаил 953
НА галерее? Вы серьёзно? Галерея - не балкон, не крыша, не терраса...
264940801
Пора Лебединое Озеро крутить.
Grabber_5e4cdeaf8ac87
Танцующие слоны где от киношных индусов????? :-)))))
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