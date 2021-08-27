Пятничный вечер на Невском проспекте проходит «в ритме танца» — да не одного, а самых разных: на галерее Гостиного двора с 21:15 начнется перформанс в форме баттла между артистами балета и танцорами современных стилей. «Фонтанка» показывает его в прямом эфире.



В танцевальном состязании примут участие как отдельные танцовщики и дуэты, так и целые команды. Победителя определят по голосованию в комментариях.