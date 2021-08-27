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Воры отжали и разобрали ворота, чтобы лишить предпринимателя из Петербурга квадроциклов и металлоискателей

Два квадроцикла и два металлоискателя украли у предпринимателя из Петербурга

У петербургского предпринимателя из дачного гаража в Приозерском районе Ленобласти увели технику и инструмент. Откатные ворота препятствием для воров не стали.

Как стало известно «Фонтанке», 26 августа в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 46-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, что в период с шести часов вечера 22 августа до 26 августа из гаража на участке в деревне Светлая были похищены два квадроцикла OutlanderXMP 2013 и 2014 годов выпуска и два металлоискателя. Неизвестные злоумышленники забрались в гараж, отжав и разобрав откатные ворота.

Общая сумма ущерба составила 2 080 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

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