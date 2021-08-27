Воры отжали и разобрали ворота, чтобы лишить предпринимателя из Петербурга квадроциклов и металлоискателей

У петербургского предпринимателя из дачного гаража в Приозерском районе Ленобласти увели технику и инструмент. Откатные ворота препятствием для воров не стали.



Как стало известно «Фонтанке», 26 августа в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 46-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга. Он рассказал, что в период с шести часов вечера 22 августа до 26 августа из гаража на участке в деревне Светлая были похищены два квадроцикла OutlanderXMP 2013 и 2014 годов выпуска и два металлоискателя. Неизвестные злоумышленники забрались в гараж, отжав и разобрав откатные ворота.