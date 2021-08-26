В Кабуле прогремел ещё один взрыв

О третьем за день взрыве в столице Афганистана сообщает 26 августа корреспондент RT Мурад Гадзиев, информацию также подтверждает турецкое телевидение.

«Мы только что слышали то, что прозвучало как ещё один взрыв со стороны аэропорта Кабула, — написал он в Twitter. — Расстояние до аэропорта составляет 7 км. Это определенно был взрыв, хотя и не обязательно в аэропорту».

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана сообщает, что число жертв первых двух атак превысило 60 человек.