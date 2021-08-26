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В Кабуле прогремел ещё один взрыв

О третьем за день взрыве в столице Афганистана сообщает 26 августа корреспондент RT Мурад Гадзиев, информацию также подтверждает турецкое телевидение.

«Мы только что слышали то, что прозвучало как ещё один взрыв со стороны аэропорта Кабула, — написал он в Twitter. — Расстояние до аэропорта составляет 7 км. Это определенно был взрыв, хотя и не обязательно в аэропорту».

The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана сообщает, что число жертв первых двух атак превысило 60 человек.

Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовала перестрелка. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.

Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.

Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

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Комментарии (4)

266216118
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.....ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Аппаратчик мокрой классификации
Что-то "калибры" задерживаются.. Или талибы* ещё не просили помощи у России? Или это и есть результат воздействия "калибров"? :)))
Вячеслав Рогожин
Поскольку при взрывах пострадали несколько морпехов США, у них открывается отличный повод вернуться, дабы "вставить" проклятыя убийцам
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