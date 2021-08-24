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Театру «Буфф» покупают оборудование на 72 миллиона рублей

Комитет по госзаказу правительства Петербурга разместил закупку на поставку сценического электроакустического оборудования для театра «Буфф». Заявка была опубликована 24 августа. Из нее следует, что речь идет об аппаратуре для воспроизведения звука. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 9 утра 1 сентября.

Новое здание театра «Буфф» было открыто в 2010 году, его техническое оснащение вдохновило на тот момент губернатора Петербурга Валентину Матвиенко заявить, что подобного нет ни в одном театре — не только города, но и России. Критики были более скептичны и сопоставляли машинерию с Александринкой.

В 2009 году, на стадии строительства театра, «Фонтанка» сообщала, что общая стоимость контракта изначально составляла 900 млн рублей. 110 из них планировалось выделить на сценическое оборудование, но впоследствии стоимость оборудования возросла до 450 миллионов.

Основателя театра «Буфф» Ильи Штокбанта не стало в январе 2020 года.

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
а че там с тем делом, когда какой-то руководитель театра по сини попал в ДТП или сбил кого на Окт набережной?
266213346
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства зак.ончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
i224
В особо крупном размере.
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