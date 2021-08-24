Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона. Об этом 24 августа сообщает BBC, ссылаясь на представителя музыканта.



Несколько недель назад стало известно о том, что Уоттс не может присоединиться к гастрольному туру группы, потому что восстанавливается после операции.



В 2004 году музыканту был диагностирован рак горла. Тогда лечение было успешным, заболевание перешло в ремиссию, и артист вернулся к работе.



Уоттса называли одним из величайших барабанщиков и критики, и слушатели. В такой рейтинг его в 2016 году включил журнал Rolling Stone, поставив на 12-е место из 100.

