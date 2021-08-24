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Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет в одной из больниц Лондона. Об этом 24 августа сообщает BBC, ссылаясь на представителя музыканта.

Несколько недель назад стало известно о том, что Уоттс не может присоединиться к гастрольному туру группы, потому что восстанавливается после операции.

В 2004 году музыканту был диагностирован рак горла. Тогда лечение было успешным, заболевание перешло в ремиссию, и артист вернулся к работе.

Уоттса называли одним из величайших барабанщиков и критики, и слушатели. В такой рейтинг его в 2016 году включил журнал Rolling Stone, поставив на 12-е место из 100.

В группе The Rolling Stones музыкант играл с 1963 года, то есть практически всю ее историю. Уоттс не только выступал, но и был дизайнером — он разработал обложки нескольких альбомов коллектива.

В 2020 году «роллинги» выложили сингл Living in a Ghost Town и клип к нему, записанный ещё до начала пандемии коронавируса. Фанаты удивились «пророческим символам» — пустым улицам и безлюдным туристическим маршрутам.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Вечная память. Великий был музыкант. Честно говоря, при доходах роллингов думал, что еще поживет. Ведь им доступна самая лучшая медицина.
zlopopik
При не совсем умеренной молодости и зрелости умудрился дожить до 80 лет, и в старости выглядел молодцом.
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