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Производство электромобилей LADA могут начать в 2027–2028 годах

Российский автогигант «АвтоВАЗ» может начать производство электромобилей через 6–7 лет. Об этом на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF) 24 августа сообщил президент компании Николя Мор.

«Мы надеемся, что LADA начнет производство электромобилей в 2027–2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — цитирует топ-менеджера ТАСС.

По словам Мора, производство автомобилей с электрическими двигателями требует поддержки со стороны государства. Ранее он заявлял, что потребуется до 10 лет, чтобы сформировались необходимые условия для выхода электрических «Лад» на российский рынок.

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