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Улицу Чехова и Малодетскосельский проспект перекроют работы на коммуникациях

В последнюю неделю августа схему движения в центре Петербурга и в Пушкине изменят работы на коммуникациях и ремонт дороги. Ограничения и перекрытия будут действовать до конца сентября.

Как сообщает 24 августа пресс-служба государственной административно-технической инспекции города, с 26 августа по 15 сентября будет перекрыто движение транспорта по улице Чехова от улицы Некрасова до улицы Жуковского. ООО «Инженерная Платформа» проложит там теплосеть.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 28 августа по 6 сентября в связи с прокладкой инженерных сетей закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту от Московского проспекта до дома 38, литера А, по Малодетскосельскому. Работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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В Пушкине с 26 августа будут ремонтировать дорожное покрытие на Академическом проспекте. В связи с этим до 28 сентября ограничат движение транспорта на участке от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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