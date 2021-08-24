В последнюю неделю августа схему движения в центре Петербурга и в Пушкине изменят работы на коммуникациях и ремонт дороги. Ограничения и перекрытия будут действовать до конца сентября.
Как сообщает 24 августа пресс-служба государственной административно-технической инспекции города, с 26 августа по 15 сентября будет перекрыто движение транспорта по улице Чехова от улицы Некрасова до улицы Жуковского. ООО «Инженерная Платформа» проложит там теплосеть.
С 28 августа по 6 сентября в связи с прокладкой инженерных сетей закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту от Московского проспекта до дома 38, литера А, по Малодетскосельскому. Работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В Пушкине с 26 августа будут ремонтировать дорожное покрытие на Академическом проспекте. В связи с этим до 28 сентября ограничат движение транспорта на участке от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».