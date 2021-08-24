В последнюю неделю августа схему движения в центре Петербурга и в Пушкине изменят работы на коммуникациях и ремонт дороги. Ограничения и перекрытия будут действовать до конца сентября.



Как сообщает 24 августа пресс-служба государственной административно-технической инспекции города, с 26 августа по 15 сентября будет перекрыто движение транспорта по улице Чехова от улицы Некрасова до улицы Жуковского. ООО «Инженерная Платформа» проложит там теплосеть.